Бурбас назвал самого высокооплачиваемого игрока Шахтера. Его хотят продать

Журналист Игорь Бурбас заявил, что имеет информацию о готовности «Шахтера» продать буркинийского форварда Лассину Траоре, которого назвал наиболее высокооплачиваемым футболистом донецкой команды.

«Шахтер» готов продать [Траоре], но нет явного покупателя. Говорят про «Ланс», «Фламенго», какие-то другие клубы… Насколько мне известно, конкретики никакой пока что. Это самый высокооплачиваемый игрок в команде, пользы от которого немного», – сказал Бурбас.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Траоре со стороны бразильского «Фламенго» и французских «Ланса» и «Реймса».

Несколько дней назад Траоре был замечен на домашнем стадионе «Ланса», когда посетил поединок этой команды в Кубке Франции против ПСЖ.

В текущем сезоне Траоре сыграл за «Шахтер» 18 матчей, в которых отличился 3 голами и 3 ассистами.