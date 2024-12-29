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  4. Бурбас назвал самого высокооплачиваемого игрока Шахтера. Его хотят продать
Украина. Премьер лига
29 декабря 2024, 16:03 |
2321
2

Бурбас назвал самого высокооплачиваемого игрока Шахтера. Его хотят продать

Интерес к Лассине Траоре есть, но все пока лишь на уровне слухов

29 декабря 2024, 16:03 |
2321
2
Бурбас назвал самого высокооплачиваемого игрока Шахтера. Его хотят продать
shakhtar.com. Лассина Траоре

Журналист Игорь Бурбас заявил, что имеет информацию о готовности «Шахтера» продать буркинийского форварда Лассину Траоре, которого назвал наиболее высокооплачиваемым футболистом донецкой команды.

«Шахтер» готов продать [Траоре], но нет явного покупателя. Говорят про «Ланс», «Фламенго», какие-то другие клубы… Насколько мне известно, конкретики никакой пока что. Это самый высокооплачиваемый игрок в команде, пользы от которого немного», – сказал Бурбас.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Траоре со стороны бразильского «Фламенго» и французских «Ланса» и «Реймса».

Несколько дней назад Траоре был замечен на домашнем стадионе «Ланса», когда посетил поединок этой команды в Кубке Франции против ПСЖ.

В текущем сезоне Траоре сыграл за «Шахтер» 18 матчей, в которых отличился 3 голами и 3 ассистами.

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Лассина Траоре Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Игорь Бурбас
Алексей Сливченко Источник: Игорь Бурбас
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Yaroslav Bodnar
Бурбас,ще той всечуйко😅
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+2
Gargantua81
у Мавиенко больше и у Судакова
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+2
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