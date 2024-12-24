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Украина. Премьер лига
24 декабря 2024, 22:28 |
1779
2

ФОТО. Форвард Шахтера посетил стадион французского клуба, куда его сватают

Лассина Траоре накануне побывал на поединке Кубка Франции между «Лансом» и ПСЖ

24 декабря 2024, 22:28 |
1779
2
ФОТО. Форвард Шахтера посетил стадион французского клуба, куда его сватают
shakhtar.com. Лассина Траоре

23-летний центральный нападающий «Шахтера» и сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре посетил матч Кубка Франции между «Лансом» и «Пари Сен-Жермен».

Игра, которая проходила в Лансе на стадионе «Боллар-Делелис», завершилась вничью 1:1, однако в серии пенальти парижане оказались сильнее и удачливее – 4:3.

В «Лансе» играют сразу несколько футболистов с буркинийскими корнями. Это 28-летний голкипер Эрве Коффи (60 матчей за сборную) и 19-летний центрбек Пьер-Эсмаэло Ганиу.

Интересно, что несколько дней назад в СМИ появилась информация об интересе со стороны «Ланса» к Лассине Траоре. Тогда источники сообщали, что боссы французского клуба всерьез настроены в вопросе подписания нападающего и якобы будут готовы заплатить необходимую сумму, чтобы выкупить контракт африканца у «горняков».

В текущем сезоне Траоре сыграл 18 матчей за «Шахтер» во всех турнирах, отличившись 3 голами и 3 результативными передачами.

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Лассина Траоре Шахтер Донецк Ланс трансферы трансферы Лиги 1 трансферы УПЛ Ланс - ПСЖ Кубок Франции по футболу
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Leon Killer
Такого стрімкого,забивного,супер форварда треба сразу в ПСЖ, сразу Барколя на лавку засадить
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0
Remark
За скільки його купив Шахтар?
І цікаво, скільки він зараз коштує?
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-2
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