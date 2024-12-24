ФОТО. Форвард Шахтера посетил стадион французского клуба, куда его сватают

23-летний центральный нападающий «Шахтера» и сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре посетил матч Кубка Франции между «Лансом» и «Пари Сен-Жермен».

Игра, которая проходила в Лансе на стадионе «Боллар-Делелис», завершилась вничью 1:1, однако в серии пенальти парижане оказались сильнее и удачливее – 4:3.

В «Лансе» играют сразу несколько футболистов с буркинийскими корнями. Это 28-летний голкипер Эрве Коффи (60 матчей за сборную) и 19-летний центрбек Пьер-Эсмаэло Ганиу.

Интересно, что несколько дней назад в СМИ появилась информация об интересе со стороны «Ланса» к Лассине Траоре. Тогда источники сообщали, что боссы французского клуба всерьез настроены в вопросе подписания нападающего и якобы будут готовы заплатить необходимую сумму, чтобы выкупить контракт африканца у «горняков».

В текущем сезоне Траоре сыграл 18 матчей за «Шахтер» во всех турнирах, отличившись 3 голами и 3 результативными передачами.