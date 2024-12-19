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Украина. Премьер лига
19 декабря 2024, 22:02 | Обновлено 19 декабря 2024, 22:13
1599
4

В топ-лигу. Нападающий Шахтера привлекает внимание европейских клубов

Лассина Траоре заинтересовал «Ланс» и «Реймс»

19 декабря 2024, 22:02 | Обновлено 19 декабря 2024, 22:13
1599
4
В топ-лигу. Нападающий Шахтера привлекает внимание европейских клубов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре

Буркинийский форвард «Шахтера» Лассина Траоре привлекает внимание французских клубов, сообщает AfricaFoot.

По информации источника, 23-летний форвард своей игрой заинтересовал «Ланс» и «Реймс». Конкуренция обещает быть жесткой и ситуация будет набирать обороты в ближайшие недели. Руководство «Ланса» особенно заинтересовано в подписании Лассина из-за травм лидеров атаки команды.

В текущем сезоне Лассина Траоре провел 13 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» не планирует увольнять Пушича.

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Данііл Киріяка Источник: africafoot.com
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Комментарии 4
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Jaime_Lannister
Кроти почали піарити, щоб збутися свого баласту. Піарять так же явно і неоковирно, як і Судакова, прямо однаковий почерк видно. Клоуни.
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+3
vitaha33
23-річний? Та йому точно 30+
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+3
Gargantua81
блестящая игра, суперрезультативность...
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0
AK.228
Отлично!!
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-3
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