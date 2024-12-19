В топ-лигу. Нападающий Шахтера привлекает внимание европейских клубов
Лассина Траоре заинтересовал «Ланс» и «Реймс»
Буркинийский форвард «Шахтера» Лассина Траоре привлекает внимание французских клубов, сообщает AfricaFoot.
По информации источника, 23-летний форвард своей игрой заинтересовал «Ланс» и «Реймс». Конкуренция обещает быть жесткой и ситуация будет набирать обороты в ближайшие недели. Руководство «Ланса» особенно заинтересовано в подписании Лассина из-за травм лидеров атаки команды.
В текущем сезоне Лассина Траоре провел 13 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» не планирует увольнять Пушича.
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