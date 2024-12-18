Шахтер не планирует увольнять Пушича. Но тренер может уйти сам
Разговора между наставником и руководством пока не было
По информации журналиста Игоря Бурбаса, «Шахтер» на этот момент не рассматривает возможность увольнения тренера Марино Пушича, несмотря на неудачу в УПЛ, где команда отстает от лидера «Динамо» на 10 очков при игре в запасе.
Пока что клуб планирует, что Пушич начнет тренировочный сбор в Турции 3 января в рамках подготовки к двум матчам Лиги чемпионов и второй части сезона УПЛ.
Расставание с наставником может произойти в том случае, если Пушич сам инициирует свой уход. Недавно перед матчем Лиги чемпионов специалист намекнул на возможный уход, учитывая ситуацию в Украине.
Однако сейчас контакта между тренером и руководством на этот счет не было.
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Все за , и динамовцы и шахтерам нравится этот самый фундаментальный тренер...
Пусть рулит... (или денег жалко )