Шахтер не планирует увольнять Пушича. Но тренер может уйти сам

По информации журналиста Игоря Бурбаса, «Шахтер» на этот момент не рассматривает возможность увольнения тренера Марино Пушича, несмотря на неудачу в УПЛ, где команда отстает от лидера «Динамо» на 10 очков при игре в запасе.

Пока что клуб планирует, что Пушич начнет тренировочный сбор в Турции 3 января в рамках подготовки к двум матчам Лиги чемпионов и второй части сезона УПЛ.

Расставание с наставником может произойти в том случае, если Пушич сам инициирует свой уход. Недавно перед матчем Лиги чемпионов специалист намекнул на возможный уход, учитывая ситуацию в Украине.

Однако сейчас контакта между тренером и руководством на этот счет не было.