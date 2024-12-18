Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер не планирует увольнять Пушича. Но тренер может уйти сам
Украина. Премьер лига
18 декабря 2024, 16:45 | Обновлено 18 декабря 2024, 17:50
1159
15

Шахтер не планирует увольнять Пушича. Но тренер может уйти сам

Разговора между наставником и руководством пока не было

18 декабря 2024, 16:45 | Обновлено 18 декабря 2024, 17:50
1159
15
Шахтер не планирует увольнять Пушича. Но тренер может уйти сам
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

По информации журналиста Игоря Бурбаса, «Шахтер» на этот момент не рассматривает возможность увольнения тренера Марино Пушича, несмотря на неудачу в УПЛ, где команда отстает от лидера «Динамо» на 10 очков при игре в запасе.

Пока что клуб планирует, что Пушич начнет тренировочный сбор в Турции 3 января в рамках подготовки к двум матчам Лиги чемпионов и второй части сезона УПЛ.

Расставание с наставником может произойти в том случае, если Пушич сам инициирует свой уход. Недавно перед матчем Лиги чемпионов специалист намекнул на возможный уход, учитывая ситуацию в Украине.

Однако сейчас контакта между тренером и руководством на этот счет не было.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Верес отпустил полузащитника, который играл в Испании
Верес определился со сборами и одним футболистом
Калюжный со своим будущим еще не определился
Шахтер Донецк Марино Пушич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас отставка
Иван Зинченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИНИСИУС: «Они хотели меня унизить, но я – лучший игрок мира»
Футбол | 18 декабря 2024, 17:13 0
ВИНИСИУС: «Они хотели меня унизить, но я – лучший игрок мира»
ВИНИСИУС: «Они хотели меня унизить, но я – лучший игрок мира»

Форвард доволен наградой от ФИФА

«Был поражен». Кличко рассказал про встречу с путиным в сочи
Бокс | 17 декабря 2024, 20:07 2
«Был поражен». Кличко рассказал про встречу с путиным в сочи
«Был поражен». Кличко рассказал про встречу с путиным в сочи

Владимир Кличко впоследствии был шокирован встречей с владимиром путиным

Мирон МАРКЕВИЧ: «Надеюсь, Ярославский не сказал последнего слова»
Футбол | 18.12.2024, 12:42
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надеюсь, Ярославский не сказал последнего слова»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надеюсь, Ярославский не сказал последнего слова»
При чем тут борода? Фьюри не допустят до боя, если он не выполнит условие
Бокс | 18.12.2024, 11:27
При чем тут борода? Фьюри не допустят до боя, если он не выполнит условие
При чем тут борода? Фьюри не допустят до боя, если он не выполнит условие
«Я не мой брат, не могу...». Кличко рассказал, когда вернется на ринг
Бокс | 17.12.2024, 19:53
«Я не мой брат, не могу...». Кличко рассказал, когда вернется на ринг
«Я не мой брат, не могу...». Кличко рассказал, когда вернется на ринг
Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
вопрос в неустойке
Ответить
+3
Серж
Отличный новости, отличный тренер 
Ответить
+1
Андрій Заліщук
Ну значить тим паче Динамо чемпіонство візьме, Пушич угробить ще більше Шахтар
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
zelc006
Хто в нас стане чемпіоном це не має значення. Ми все одно у жопі. А Пушича треба залишити! Він наш. Хто ще піде у нашу багнюку?  Україна понад усе!
Ответить
0
AK.228
Жалеют деньги на неустойку… 
А проблемы могут усугубляться 
Как бы потом не расхлебывать пару лет это жлобство
Ответить
0
avk2307
Хоть тут  без скандала ...
Все за , и динамовцы и шахтерам нравится этот самый фундаментальный тренер...
Пусть рулит... (или денег жалко )
Ответить
0
mr.frog68
оставайся,проваливать все- так до конца!
Ответить
0
Tower Bridge
Пусть выигрывает Кубок Украины.  Будет как компенсация ущерба.)
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Pavel_i_CO
Кумедний дядько. Нехай залишається)
Ответить
0
Перець
Це треба бути повним долбонатом ,щоб відмовитись від грошей
Ответить
0
_Quantum19_
Думаю, ДК зазнає поразки у цьогосезонних чемпіонських перегонах.) Втома, забагато витрачених сил на другорядний турнір ЛЄ, складна логістика. Тому, це означає, що ДК фінішує у топ-2, але знизу турнірки.)))
Ответить
-4
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр КРАСЮК: «Знаете, почему Фьюри уже точно не спрыгнет с реванша?»
Александр КРАСЮК: «Знаете, почему Фьюри уже точно не спрыгнет с реванша?»
17.12.2024, 08:21 1
Бокс
Не мог встать. Кличко рассказал, что было в скандальном бою с Брюстером
Не мог встать. Кличко рассказал, что было в скандальном бою с Брюстером
18.12.2024, 07:49 2
Бокс
«Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
18.12.2024, 08:32 5
Бокс
В Челси определились, что будут делать с Мудриком после отстранения
В Челси определились, что будут делать с Мудриком после отстранения
17.12.2024, 19:33 7
Футбол
Журналист объяснил, что может спасти Мудрика от длительного бана за допинг
Журналист объяснил, что может спасти Мудрика от длительного бана за допинг
17.12.2024, 09:26 10
Футбол
«Это плохая машина». Усик вспомнил, какой у него был первый автомобиль
«Это плохая машина». Усик вспомнил, какой у него был первый автомобиль
16.12.2024, 16:42
Бокс
Известно, какой препарат принял Мудрик и провалил тест на допинг
Известно, какой препарат принял Мудрик и провалил тест на допинг
17.12.2024, 11:21 45
Футбол
Челси ни при чем? Известно, после какого матча Мудрик провалил допинг-тест
Челси ни при чем? Известно, после какого матча Мудрик провалил допинг-тест
17.12.2024, 12:50 67
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем