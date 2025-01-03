Тибо КУРТУА: «Хочу сыграть один матч, чтобы нормально попрощаться»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа признался, что мечтает вернуться в сборную Бельгии и сыграть хотя бы один матч за национальную команду:

«Я всегда горжусь тем, что играю за свою страну. Очевидно, что команда эволюционировала, и я не знаю, что будет в ближайшие месяцы или годы.

Очевидно, что я надеюсь сыграть хотя бы один матч, чтобы должным образом попрощаться с болельщиками и партнерами. Я бы хотел сыграть на чемпионате мира, но это не так просто», – признался Куртуа.

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско не вызывает вратаря с лета 2023 года из-за личного конфликта. Наставник и голкипер неоднократно высказывались об этой ситуации, но каждый уверен в своей правоте.

Ранее сообщалось, что Тедеско может быть уволен с поста тренера национальной сборной.