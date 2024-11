Соперник сборной Украины в Лиге наций может сменить главного тренера

Бельгийская футбольная ассоциация завтра начнёт внеочередное заседание, посвящённое возможному увольнению Доменико Тедеско с поста главного тренера национальной сборной Бельгии.

По информации футбольного инсайдера Саши Тавольери, причиной такого решения стало то, что ряд игроков отказывается выступать за национальную команду под руководством Тедеско.

Сообщается, что ассоциация, скорее всего, уволит Доменико с его должности.

Известно, что партнёр Андрея Лунина по мадридскому «Реалу» Тибо Куртуа является одним из тех, кто отказался играть за сборную Бельгии под руководством Тедеско.

Напомним, что сборная Бельгии является соперником национальной сборной Украины в плей-офф Лиги наций за выход в Дивизион А.

🇧🇪 The Board of Directors will meet twice in the coming days. The first meeting, scheduled for tomorrow, will focus on the future of Domenico Tedesco. Following an informal meeting held on Tuesday, November 19, the board members are expected to finalize the decision regarding… pic.twitter.com/xnHg08V5Vm