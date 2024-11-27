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Лига наций
27 ноября 2024, 15:22 |
462
0

Соперник сборной Украины в Лиге наций может сменить главного тренера

Против Доменико Тедеско выступили игроки сборной Бельгии

27 ноября 2024, 15:22 |
462
0
Соперник сборной Украины в Лиге наций может сменить главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

Бельгийская футбольная ассоциация завтра начнёт внеочередное заседание, посвящённое возможному увольнению Доменико Тедеско с поста главного тренера национальной сборной Бельгии.

По информации футбольного инсайдера Саши Тавольери, причиной такого решения стало то, что ряд игроков отказывается выступать за национальную команду под руководством Тедеско.

Сообщается, что ассоциация, скорее всего, уволит Доменико с его должности.

Известно, что партнёр Андрея Лунина по мадридскому «Реалу» Тибо Куртуа является одним из тех, кто отказался играть за сборную Бельгии под руководством Тедеско.

Напомним, что сборная Бельгии является соперником национальной сборной Украины в плей-офф Лиги наций за выход в Дивизион А.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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