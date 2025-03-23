Довбик есть? Известна заявка Украины на вторую игру с Бельгией.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал заявку национальной команды на второй матч плей-офф Лиги наций против команды Бельгии.

В список наставника вошли 23 футболиста, среди которых нашлось место форварда римской «Ромы» Артема Довбика и защитника донецкого «Шахтера» Валерия Бондаря, пропускавших первый поединок.

Заявка сборной Украины на матч против Бельгии (по номерам)

1. Андрей Лунин, 2. Валерий Бондарь, 3. Богдан Михайличенко, 4. Александр Сваток, 5. Егор Назарина, 6. Иван Калюжный, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Егор Ярмолюк, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Александр Назаренко, 21. Владислав Ванат, 22. Николай Матвиенко, 23.

В первом матче сборная Украины победила Бельгию со счетом 3:1. Ответный матч пройдет 23 марта в 21:45 по киевскому времени. Победитель пары будет играть следующий сезон в Дивизионе А Лиги наций.