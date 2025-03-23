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ЧМ. Квалификация. Европа
Черногория
22.03.2025 19:00 – FT 3 : 1
Гибралтар
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Чемпионат мира
23 марта 2025, 11:16 |
42
0

Черногория – Гибралтар – 3:1. Сенсация была близка. Видео голов и обзор

Команды провели матч квалификации к ЧМ-2026

23 марта 2025, 11:16 |
42
0
Черногория – Гибралтар – 3:1. Сенсация была близка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Черногория – Гибралтар

Национальная сборная Черногории уверенно начала квалификацию на чемпионат мира 2026 года, убедительно обыграв сборную Гибралтара в первом туре отбора (3:1).

Счет во встрече неожиданно открыли именно представителя Гибралтара. На 13-й минуте встречи голкипера хозяев огорчил защитник Дэн Бент, но форвард сборной Черногории Стеван Йоветич быстро восстановил преимущество, забив на 22-й минуте игры.

Во втором тайме активнее были хозяева, сумевшие вырвать победу в конце встречи. Точные удары в активе защитников: Марко Тучи (70 минута) и Адама Марушича (73 минута).

Чемпионат Мира Квалификация. 22 марта

Черногория – Гибралтар – 3:1

Голы: Йоветич, 22, Тучи, 70, Марушич, 73 – Бент, 13.

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Марушич (Черногория).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Marko Tuci (Черногория).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Штефан Йоветич (Черногория).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Dan Bent (Гибралтар).
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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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