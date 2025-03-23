Черногория – Гибралтар – 3:1. Сенсация была близка. Видео голов и обзор
Команды провели матч квалификации к ЧМ-2026
Национальная сборная Черногории уверенно начала квалификацию на чемпионат мира 2026 года, убедительно обыграв сборную Гибралтара в первом туре отбора (3:1).
Счет во встрече неожиданно открыли именно представителя Гибралтара. На 13-й минуте встречи голкипера хозяев огорчил защитник Дэн Бент, но форвард сборной Черногории Стеван Йоветич быстро восстановил преимущество, забив на 22-й минуте игры.
Во втором тайме активнее были хозяева, сумевшие вырвать победу в конце встречи. Точные удары в активе защитников: Марко Тучи (70 минута) и Адама Марушича (73 минута).
Чемпионат Мира Квалификация. 22 марта
Черногория – Гибралтар – 3:1
Голы: Йоветич, 22, Тучи, 70, Марушич, 73 – Бент, 13.
События матча
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