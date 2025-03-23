Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Смирились с поражением? Де Брюйне: «Лучше играть в Дивизионе B Лиги наций»
Лига наций
23 марта 2025, 11:11 | Обновлено 23 марта 2025, 11:12
648
0

Смирились с поражением? Де Брюйне: «Лучше играть в Дивизионе B Лиги наций»

Капитан бельгийцев объяснил свою мысль

23 марта 2025, 11:11 | Обновлено 23 марта 2025, 11:12
648
0
Смирились с поражением? Де Брюйне: «Лучше играть в Дивизионе B Лиги наций»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне перед ответным матчем плей-офф Лиги наций с национальной командой Украины заявил, что «красным дьяволам», возможно, будет лучше спуститься на дивизион ниже в турнире.

«Конечно, предпочитаешь всегда побеждать, чтобы обрести уверенность. Но если остаться в Дивизионе А и проиграть много матчей, то, возможно, лучше играть в Дивизионе В. Там будет больше команд нашего уровня, и можно будет выиграть больше матчей, что также важно для рейтинга.

Потому что чем больше проигрываешь, тем ниже оказываешься в этом рейтинге, и тогда могут возникнуть проблемы на чемпионате Европы и чемпионате мира. Важно – попали в первую корзину для жеребьевки», – цитирует Кевина Voetbal Nieuws.

Ранее Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций.

По теме:
Экс-вратарь Динамо: «Бельгийцы сделали выводы после поражения»
ФОТО. Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Бельгии
Без Довбика. Милевский назвал состав сборной Украины на матч с Бельгией
Кевин де Брюйне Лига наций сборная Бельгии по футболу сборная Украины по футболу Бельгия - Украина
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Дух викингов во всей силе!» Реакция фанов на гол Холанда в Кишиневе
Футбол | 23 марта 2025, 11:02 1
«Дух викингов во всей силе!» Реакция фанов на гол Холанда в Кишиневе
«Дух викингов во всей силе!» Реакция фанов на гол Холанда в Кишиневе

Сборная Норвегии в стартовом матче отбора на ЧМ-2026 на выезде разгромила сборную Молдовы

Не для слабонервных. Памятник Уэйну Гретцки в Эдмонтоне вымазали калом
Хоккей | 23 марта 2025, 08:40 3
Не для слабонервных. Памятник Уэйну Гретцки в Эдмонтоне вымазали калом
Не для слабонервных. Памятник Уэйну Гретцки в Эдмонтоне вымазали калом

Волна ненависти к спортсмену, которого в Канаде боготворили, не стихает

Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
Футбол | 23.03.2025, 08:50
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
Бокс | 23.03.2025, 09:13
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
Виталий КЛИЧКО: «Этот рекорд до сих пор никто не побил»
Бокс | 22.03.2025, 18:35
Виталий КЛИЧКО: «Этот рекорд до сих пор никто не побил»
Виталий КЛИЧКО: «Этот рекорд до сих пор никто не побил»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Старт квалификации ЧМ-2026. Итоги дня: победа Англии, фиаско Луческу
Старт квалификации ЧМ-2026. Итоги дня: победа Англии, фиаско Луческу
22.03.2025, 06:23 3
Футбол
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
22.03.2025, 07:48 6
Футбол
Цена 0.2 сек. Пройсс и Жанмонно выдали яркий спектакль, Городна – в топ-15
Цена 0.2 сек. Пройсс и Жанмонно выдали яркий спектакль, Городна – в топ-15
21.03.2025, 18:45 7
Биатлон
Замена Винисиусу в Реале. Суперзвезда дал зеленый свет на трансфер в Барсу
Замена Винисиусу в Реале. Суперзвезда дал зеленый свет на трансфер в Барсу
21.03.2025, 11:24 1
Футбол
Стало известно, сколько миллионов потерял Дюбуа, снявшись с боя с Паркером
Стало известно, сколько миллионов потерял Дюбуа, снявшись с боя с Паркером
21.03.2025, 18:12 1
Бокс
Костюк стартовала на престижном турнире WTA 1000 в Майами с трудной победы
Костюк стартовала на престижном турнире WTA 1000 в Майами с трудной победы
22.03.2025, 00:59 9
Теннис
Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении
Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении
23.03.2025, 06:50 18
Другие виды
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
21.03.2025, 08:04
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем