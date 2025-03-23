Смирились с поражением? Де Брюйне: «Лучше играть в Дивизионе B Лиги наций»

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне перед ответным матчем плей-офф Лиги наций с национальной командой Украины заявил, что «красным дьяволам», возможно, будет лучше спуститься на дивизион ниже в турнире.

«Конечно, предпочитаешь всегда побеждать, чтобы обрести уверенность. Но если остаться в Дивизионе А и проиграть много матчей, то, возможно, лучше играть в Дивизионе В. Там будет больше команд нашего уровня, и можно будет выиграть больше матчей, что также важно для рейтинга.

Потому что чем больше проигрываешь, тем ниже оказываешься в этом рейтинге, и тогда могут возникнуть проблемы на чемпионате Европы и чемпионате мира. Важно – попали в первую корзину для жеребьевки», – цитирует Кевина Voetbal Nieuws.

Ранее Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций.