Без Довбика. Милевский назвал состав сборной Украины на матч с Бельгией
Артем хочет увидеть на поле Яремчука и Ярмоленко
Известный украинский форвард Артем Милевский спрогнозировал состав национальной сборной Украины на ответный матч против Бельгии в плей-офф Лиги наций.
– Давайте попробуем спрогнозировать стартовый состав.
– Трудно предсказать, но давайте попробуем. Вратарь – Лунин. Правый защитник – Зинченко. Центр обороны – Забарный и Матвиенко. Левый защитник – Миколенко. Опорный – Калюжный. Центр полузащиты – Судаков – Шапаренко. Слева – Цыганков, справа – Ярмоленко. Нападающий – Яремчук.
Я хочу Андрюху Ярмоленко увидеть с первых минут. Человек заслуживает своего выхода на поле, показывая уверенную игру за Динамо в последних матчах.
Кого бы я хотел видеть на острие? Я всегда хвалю Рома Яремчука. Он мне напоминает мой план нападающего. А кто будет играть, решать Сергею Станиславовичу
В первом матче сборная Украины победила Бельгию со счетом 3:1. Ответный матч пройдет 23 марта в 21:45 по киевскому времени. Победитель пары будет играть следующий сезон в Дивизионе А Лиги наций.
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