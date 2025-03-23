Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без Довбика. Милевский назвал состав сборной Украины на матч с Бельгией
Лига наций
23 марта 2025, 10:54 |
744
1

Без Довбика. Милевский назвал состав сборной Украины на матч с Бельгией

Артем хочет увидеть на поле Яремчука и Ярмоленко

23 марта 2025, 10:54 |
744
1
Без Довбика. Милевский назвал состав сборной Украины на матч с Бельгией
Instagram. Артем Милевский

Известный украинский форвард Артем Милевский спрогнозировал состав национальной сборной Украины на ответный матч против Бельгии в плей-офф Лиги наций.

– Давайте попробуем спрогнозировать стартовый состав.

– Трудно предсказать, но давайте попробуем. Вратарь – Лунин. Правый защитник – Зинченко. Центр обороны – Забарный и Матвиенко. Левый защитник – Миколенко. Опорный – Калюжный. Центр полузащиты – Судаков – Шапаренко. Слева – Цыганков, справа – Ярмоленко. Нападающий – Яремчук.

Я хочу Андрюху Ярмоленко увидеть с первых минут. Человек заслуживает своего выхода на поле, показывая уверенную игру за Динамо в последних матчах.

Кого бы я хотел видеть на острие? Я всегда хвалю Рома Яремчука. Он мне напоминает мой план нападающего. А кто будет играть, решать Сергею Станиславовичу

В первом матче сборная Украины победила Бельгию со счетом 3:1. Ответный матч пройдет 23 марта в 21:45 по киевскому времени. Победитель пары будет играть следующий сезон в Дивизионе А Лиги наций.

По теме:
Экс-вратарь Динамо: «Бельгийцы сделали выводы после поражения»
ФОТО. Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Бельгии
Смирились с поражением? Де Брюйне: «Лучше играть в Дивизионе B Лиги наций»
Артем Милевский сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Германия – Италия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 23 марта 2025, 10:59 0
Германия – Италия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Германия – Италия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 23 марта в 21:45 по Киеву

Экс-игрок сборной Украины: «Похоже, в Бельгии Ребров сменит две позиции»
Футбол | 22 марта 2025, 11:51 2
Экс-игрок сборной Украины: «Похоже, в Бельгии Ребров сменит две позиции»
Экс-игрок сборной Украины: «Похоже, в Бельгии Ребров сменит две позиции»

Василий Кардаш считает, что нужно сделать выводы из провального первого тайма

Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
Другие виды | 22.03.2025, 16:03
Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
Не для слабонервных. Памятник Уэйну Гретцки в Эдмонтоне вымазали калом
Хоккей | 23.03.2025, 08:40
Не для слабонервных. Памятник Уэйну Гретцки в Эдмонтоне вымазали калом
Не для слабонервных. Памятник Уэйну Гретцки в Эдмонтоне вымазали калом
Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении
Другие виды | 23.03.2025, 06:50
Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении
Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
RomеоBoss
Ну,що "Не хай щастить"!🤞
Господь допоможе нам!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виталий КЛИЧКО: «Этот рекорд до сих пор никто не побил»
Виталий КЛИЧКО: «Этот рекорд до сих пор никто не побил»
22.03.2025, 18:35
Бокс
Цена 0.2 сек. Пройсс и Жанмонно выдали яркий спектакль, Городна – в топ-15
Цена 0.2 сек. Пройсс и Жанмонно выдали яркий спектакль, Городна – в топ-15
21.03.2025, 18:45 7
Биатлон
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
21.03.2025, 08:04
Футбол
Бельгийский журналист: «Эти украинцы были не такие уж и хорошие»
Бельгийский журналист: «Эти украинцы были не такие уж и хорошие»
21.03.2025, 16:30 18
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о здоровье Довбика, ситуации Крупского и Лиге наций
Сергей РЕБРОВ – о здоровье Довбика, ситуации Крупского и Лиге наций
22.03.2025, 18:55 7
Футбол
Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций
Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций
22.03.2025, 10:17 6
Футбол
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
22.03.2025, 01:14 21
Теннис
Защитник сборной Украины попал в список самых недооцененных игроков АПЛ
Защитник сборной Украины попал в список самых недооцененных игроков АПЛ
21.03.2025, 14:36 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем