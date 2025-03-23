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  4. Малиновский получил несколько советов от легенды сборной Франции
Италия
23 марта 2025, 08:37 |
972
2

Малиновский получил несколько советов от легенды сборной Франции

Руслан рассказал о разговоре с Патриком Виейра

23 марта 2025, 08:37 |
972
2
Малиновский получил несколько советов от легенды сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский футболист Руслан Малиновский рассказал об откровенном разговоре с легендарным французским полузащитником Патриком Виейра, который ныне возглавляет итальянский «Дженоа».

«Что мне говорит Виейра как бывший полузащитник? Он говорит, что я должен играть быстро, потому что если играешь медленно, то тяжело забивать голы.

Также Виейра требует правильной дистанции между защитой и полузащитой и агрессивности в прессинге соперника, когда мы не владеем мячом", – приводит слова Малиновского», – заявил Руслан.

Ранее Руслан Малиновский рассказал о своем восстановлении после тяжелой травмы.

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Руслан Малиновский Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу Патрик Виейра
Олег Вахоцкий Источник: Tuttomercatoweb
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odiniznashih
- Говорил мне тренер, а я не слушал
- А что говорил?
- Откуда я знаю, я ведь не слушал.
Ответить
+1
Володимир
Говорил Малиновскому  , а  , вроде,  как и для Зинченко ..
Ответить
0
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