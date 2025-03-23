Малиновский получил несколько советов от легенды сборной Франции
Руслан рассказал о разговоре с Патриком Виейра
Украинский футболист Руслан Малиновский рассказал об откровенном разговоре с легендарным французским полузащитником Патриком Виейра, который ныне возглавляет итальянский «Дженоа».
«Что мне говорит Виейра как бывший полузащитник? Он говорит, что я должен играть быстро, потому что если играешь медленно, то тяжело забивать голы.
Также Виейра требует правильной дистанции между защитой и полузащитой и агрессивности в прессинге соперника, когда мы не владеем мячом", – приводит слова Малиновского», – заявил Руслан.
Ранее Руслан Малиновский рассказал о своем восстановлении после тяжелой травмы.
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