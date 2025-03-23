В субботу, 22 марта, состоялся отборочный матч на ЧМ-2026 между сборными Молдовы и Норвегии. Норвежцы одержали победу со счетом 5:0.

Сборная Норвегии еще в первом тайме отправила в ворота соперника четыре мяча. Один из них на 23-й минуте забил форвард сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Болельщики остались довольны как игрой Холанда, так и сборной Норвегии в целом. Впрочем, нашлись и критики.

WalterBlack: Даже как-то жалко Молдову, Эрлинг и компания прошлись катком.

irfan: Холанд – машина по забиванию голов! Его стабильность в сборной Норвегии просто невероятна.

Холанд – просто норвежский уличный фонарь. Без техники, он просто ждет, пока мяч приземлится к нему, чтобы отскочить в ворота.

Neo: Норвегия начала отборочный этап чемпионата мира с впечатляющей победы со счетом 5:0 над Молдовой. Эрлинг Холанд был выдающимся исполнителем с голом, ведущим талантливую команду, включая Мартина Эдегора. Норвегия стремится вернуться на чемпионат мира после последнего участия в 1998 году.

Віталій Ткачук: Ура Эрлинг забил одной из самых слабых сборных в Европе). Очень переоценен футболист, Карстен Янкер на минималках.

Oscar Valdez: Если бы Эрлинг Холанд не играл среди качественных игроков, он был бы игроком уровня Вуда или Матеты, потому что он действительно не влияет на наращивание игры, он просто браконьер, не поймите меня неправильно, очень хороший браконьер, но без качественного обслуживания, я думаю, он забил бы 15 голов за сезон.

TheJapaneseLass: Холанд побьет много рекордов по забитым голам.

Owulo Jonah: Машина, забивающая голы! Холанд переписывает правила постоянства и совершенства. Дух викингов во всей силе!