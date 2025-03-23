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Люксембург
22.03.2025 19:00 – FT 1 : 0
Швеция
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Товарищеские матчи
23 марта 2025, 10:11 | Обновлено 23 марта 2025, 10:14
367
0

Люксембург – Швеция – 1:0. Хозяева в ударе. Видео гола и обзор матча

Команды сыграли контрольную встречу

23 марта 2025, 10:11 | Обновлено 23 марта 2025, 10:14
367
0
Люксембург – Швеция – 1:0. Хозяева в ударе. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Люксембург – Швеция

Национальная сборная Люксембурга неожиданно обыграла сборную Швеции в контрольном поединке (1:0), оставив свои ворота «сухими».

Именно Люксембург активнее начал товарищескую встречу, создав несколько опасных моментов у ворот Робина Ольсена. А уже на 23 минуте встречи центральный защитник хозяев Сеид Корац открыл счет во встрече.

Вторую половину встречи куда активнее провели футболисты национальной сборной Швеции, но все удары шведов летели мимо ворот. В итоге контрольная встреча завершилась минимальной победой Люксембурга.

Товарищеский матч. 22 марта

Люксембург – Швеция – 1:0

Гол: Корац

Люксембург – Швеция – 1:0. Хозяева в ударе. Видео голов и обзор матча

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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