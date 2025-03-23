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Лига наций
23 марта 2025, 11:19 |
440
0

ФОТО. Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Бельгии

На матч с дьяволами подопечные Сергея Реброва выйдут в желтом комплекте

23 марта 2025, 11:19 |
440
0
ФОТО. Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины сыграют ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встретятся на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Как сообщает официальный Telegram-канал Украинской ассоциации футбола, на эту игру подопечные Сергея Реброва выйдут в желтом комплекте формы, который является основным для национальной сборной Украины. В нем же команда провела первую игру, которую выиграла со счетом 3:1.

ФОТО. Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Бельгии

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Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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