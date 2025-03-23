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Лига наций
23 марта 2025, 11:32 |
786
1

Экс-вратарь Динамо: «Бельгийцы сделали выводы после поражения»

Владимир Цыткин проанализировал шансы украинцев в ответном матче в Генке

23 марта 2025, 11:32 |
786
1
Экс-вратарь Динамо: «Бельгийцы сделали выводы после поражения»
ПФЛ. Владимир Цыткин

Бывший вратарь киевского «Динамо» Владимир Цыткин, который затем длительное время тренировал сборные Украины разных возрастных групп, в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от повторного противостояния в раунде плей-офф Лиги наций по футболу между сборными Бельгии и Украины, который состоится в Генке 23 марта:

– Украинской сборной надо быть готовой к очень тяжелому экзамену. Убежден, что бельгийцы дома не наступят на те же грабли. Несколько дней назад в Мурсии они вышли на поле самоуверенными и были наказаны. Мне самому интересно с профессиональной точки зрения, какие выводы из позорного поражения – 1:3 сделали «звезды» соперника Де Брюйне, Куртуа, Троссард, Лукаку. Конечно, обязательно надо будет учесть и то, что в Генке хозяев будет поддерживать 12 игрок.

– По вашему мнению, как украинцам надо будет действовать, чтобы справиться с этим натиском госодаров?

– К сожалению, приходится констатировать, что с топ-сборными украинцы еще играют так, как позволяет им соперник. В Испании бельгийцы из-за шапкозакидательского настроя позволяли нашим очень много. Особенно во втором тайме. Думаю, что в Генке хозяева уже будут максимально настроены, собраны и выходок у своих владений себе не будут позволять. Поэтому, убежден, у нашего тренерского штаба есть четкий план, как нивелировать сильные стороны и воспользоваться уязвимыми местами подопечных Руди Гарсии. Конечно, посоветовал бы нашим ребятам забыть о результате первого матча и если будут действовать с такой самоотдачей, как во втором тайме, то все будет хорошо.

– Кстати, с точки зрения бывшего вратаря, как сыграл в Мурсии наш кипер Андрей Лунин?

– Он не подвел, хотя и не имел достаточной игровой практики на клубном уровне. Все же, при таких обстоятельствах то огромное психологическое давление перед битвой в Генке может сыграть негативную роль и если бы была моя воля, то я бы доверил пост №1 Анатолию Трубину. По выступлениям за сборную к нему не может быть никаких вопросов. Хотя это мой вариант, а последнее слово за Сергеем Ребровым, который отвечает за результат.

– Тогда кому бы вы отдали правый фланг защиты, учитывая, что из-за травм выбыли Ефим Конопля и Алексей Сыч?

– Александру Зинченко, который в Мурсии доказал свой универсализм.

– Но ведь без него могут возникнуть проблемы в средней линии?

– Это все равно, что гадать на кофейной гуще. А, что если Сергей Ребров решит сыграть в пять защитников или с парой опорников или может рискнет и впереди будет дуэт нападающих? Как видите, вариантов хватает и все будет зависеть от самочувствия игроков и тактики, которая будет взята на вооружение.

– И все же, если Зинченко таки передислоцируется в защиту, то кто может заменить его в центре поля?

– Я считаю, что место Георгия Судакова не на левом фланге полузащиты, а в средней зоне. А на бровке могут быть эффективными Виктор Цыганков или Алексей Гуцуляк, а еще есть Андрей Ярмоленко.

– Теперь о нападении.

– Здесь все будет зависеть успеет ли восстановить боевую спортивную форму после болезни Артем Довбик и на какой схеме остановит свой выбор Ребров. Если на контрнаступательной, то здесь больше пользы принесет Владислав Ванат с его мобильностью. Когда же акцент будет сделан на позиционном обмене ударами, то тогда выгоднее задействовать впереди Довбыка или Романа Яремчука.

– Гандикапа в два мяча хватит для общего успеха?

– Это на первый взгляд счет – 3:1 – комфортный, но стоит пропустить в дебюте, как все может пойти наперекосяк. Поэтому в Генке, прежде всего, надо позаботиться о надежности в обороне, не допускать досадных промахов у своих ворот. Вспомните, какие разрушительные последствия для бельгийцев имела уже первая серьезная ошибка их защитника Де Винтера в середине второго тайма в Мурсии, которая помогла Алексею Гуцуляку сравнять счет.

Победитель в паре Украина – Бельгия получит путевку в элитный дивизион Лиги наций по футболу.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Artem_Ponomar
погоджуюсь з його словами, але єдине не факт що Зінченко зможе весь матч провести на високому рівні на позиції правого захисника, в Мурсії ми бачили його там буквально півгодини і то коли наша збірна більше атакувала а не захищалась
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