05.01.2025 18:30 - : -
Англия03 января 2025, 22:39 |
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Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 января в 18:30 матч чемпионата Англии
03 января 2025, 22:39 |
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В воскресенье, 5 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – Манчестер ЮнайтедСмотреть трансляцию
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