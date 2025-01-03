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Чемпионат Англии
Ливерпуль
05.01.2025 18:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 января 2025, 22:39 |
32
0

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 января в 18:30 матч чемпионата Англии

03 января 2025, 22:39 |
32
0
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед

В воскресенье, 5 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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