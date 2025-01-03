Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Теннис на Sport.ua! Подписывайтесь на Telegram-канал
Другие новости
03 января 2025, 02:43 |
7
0

Теннис на Sport.ua! Подписывайтесь на Telegram-канал

Подписывайтесь и наслаждайтесь миром тенниса вместе с нами

03 января 2025, 02:43 |
7
0
Теннис на Sport.ua! Подписывайтесь на Telegram-канал
Коллаж Sport.ua

🎾 Телеграм-канал для всех поклонников тенниса!

🖥 Sport.ua представляет интересный теннисный канал.

✍️ Все выступления украинцев онлайн, результаты, аналитика, интервью, яркие видеофрагменты, много эксклюзива.

💪 Подписывайтесь и наслаждайтесь миром тенниса вместе с нами!

По теме:
Чем живут Усик, Зинченко, Магучих? Все – в Telegram-канале LIFESTYLE
Следите за интересными новостями бокса и ММА от Sport.ua в Facebook!
Зимний спорт на Sport.ua! Подписывайтесь на Telegram-канал
теннис Sport.ua Telegram
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неймар пропустил тренировку Аль-Хиляля на сборах. Известна причина
Футбол | 02 января 2025, 22:16 3
Неймар пропустил тренировку Аль-Хиляля на сборах. Известна причина
Неймар пропустил тренировку Аль-Хиляля на сборах. Известна причина

У звездного бразильского форварда заболел живот

Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
Футбол | 02 января 2025, 15:50 9
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха

Тренер считает, что нужно воспользоваться этим шансом

Калинина в борьбе. Известны все пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Теннис | 02.01.2025, 17:49
Калинина в борьбе. Известны все пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Калинина в борьбе. Известны все пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Родри остроумно ответил Роналду, заявившему, что испанец не заслужил ЗМ
Футбол | 02.01.2025, 14:19
Родри остроумно ответил Роналду, заявившему, что испанец не заслужил ЗМ
Родри остроумно ответил Роналду, заявившему, что испанец не заслужил ЗМ
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Футбол | 02.01.2025, 08:51
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года
Легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года
01.01.2025, 20:40
Бокс
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону экс-игроком Динамо
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону экс-игроком Динамо
01.01.2025, 09:00 9
Футбол
На каком месте Довбик? Таблица бомбардиров Серии А на начало 2025 года
На каком месте Довбик? Таблица бомбардиров Серии А на начало 2025 года
01.01.2025, 04:11 1
Футбол
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
02.01.2025, 09:04 5
Бокс
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
02.01.2025, 08:22 12
Футбол
ФОТО. Приветствуем дома, чемпион. Усик встретился с Зеленским
ФОТО. Приветствуем дома, чемпион. Усик встретился с Зеленским
01.01.2025, 00:20 17
Бокс
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
01.01.2025, 03:50 2
Бокс
Генеральный директор Шахтера вышел на публику с заявлением
Генеральный директор Шахтера вышел на публику с заявлением
01.01.2025, 12:29 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем