Сербского тренера, высмеявшего разрушение дома Ястремской, лишили лицензии

Сербский теннисный тренер Владимир Одобашич, который на днях отличился людоедскими комментариями под видео с последствиями российского обстрела Одессы, лишился членства в Глобальной ассоциации профессиональных тренеров (GPTCA).

Напомним, что это человекоподобное существо, тренирующее детей на Мальте, опубликовало на странице украинской теннисистки Даяны Ястремской несколько циничных комментариев. Спортсменка показала на видео разрушенную россиянами квартиру своей семьи, на что Одобашич в комментариях написал «Браво, россия!», а также призвал к уничтожению Германии и Хорватии как «вражеских стран».

Заявления сербского специалиста вызвали немалый общественный резонанс. После этого в его профиле на официальном сайте GPTCA появилась пометка «Это членство приостановлено и больше не действует». Такой статус означает, что тренер теряет официальное право называть себя сертифицированным специалистом ATP. Это автоматически закрывает ему доступ к работе с игроками топ-уровня на профессиональных турнирах.

Ранее Одобашич имел наивысшую международную категорию A-Level. В то же время серб ещё может продолжать свою тренерскую деятельность на любительском уровне.