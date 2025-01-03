Перес нашел наследника для Модрича и Крооса. Он выиграл Евро

Мадридский «Реал» планирует усилить полузащиту и найти наследника для Тони Крооса, который уже завершил карьеру, и 39-летнего Луки Модрича.

По информации мадридских СМИ, «королевский клуб» нацелился на трансфер полузащитника «Реал» Сосьедада и сборной Испании Мартина Субименди. Футболиста высоко оценивает руководство «Реала» во главе с Флорентино Пересом. «Реалу» придется отдать за Субименди около 60 миллионов евро.

В этом сезоне Субименди провел за «Реал» Сосьедад 21 матч, забил один гол и сделал два ассиста. К Субименди проявляет интерес и «Манчестер Сити».