Перес нашел наследника для Модрича и Крооса. Он выиграл Евро
Мадридцы нацелились на испанца Субименди
Мадридский «Реал» планирует усилить полузащиту и найти наследника для Тони Крооса, который уже завершил карьеру, и 39-летнего Луки Модрича.
По информации мадридских СМИ, «королевский клуб» нацелился на трансфер полузащитника «Реал» Сосьедада и сборной Испании Мартина Субименди. Футболиста высоко оценивает руководство «Реала» во главе с Флорентино Пересом. «Реалу» придется отдать за Субименди около 60 миллионов евро.
В этом сезоне Субименди провел за «Реал» Сосьедад 21 матч, забил один гол и сделал два ассиста. К Субименди проявляет интерес и «Манчестер Сити».
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