Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перес нашел наследника для Модрича и Крооса. Он выиграл Евро
Испания
03 января 2025, 04:44 |
257
0

Перес нашел наследника для Модрича и Крооса. Он выиграл Евро

Мадридцы нацелились на испанца Субименди

03 января 2025, 04:44 |
257
0
Перес нашел наследника для Модрича и Крооса. Он выиграл Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Субименди

Мадридский «Реал» планирует усилить полузащиту и найти наследника для Тони Крооса, который уже завершил карьеру, и 39-летнего Луки Модрича.

По информации мадридских СМИ, «королевский клуб» нацелился на трансфер полузащитника «Реал» Сосьедада и сборной Испании Мартина Субименди. Футболиста высоко оценивает руководство «Реала» во главе с Флорентино Пересом. «Реалу» придется отдать за Субименди около 60 миллионов евро.

В этом сезоне Субименди провел за «Реал» Сосьедад 21 матч, забил один гол и сделал два ассиста. К Субименди проявляет интерес и «Манчестер Сити».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент украинцу. Байер оформил первый трансфер в 2025 году
Будет ли супертрансфер? Раскрыт план Реала по покупке лидера Ливерпуля
ПСЖ интересуется Роналду? Фабрицио Романо отреагировал
Мартин Субименди Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы Реал Сосьедад
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победа Арсенала, вариант для Мудрика, Бенфика интересуется Бражко
Футбол | 02 января 2025, 06:30 0
Победа Арсенала, вариант для Мудрика, Бенфика интересуется Бражко
Победа Арсенала, вариант для Мудрика, Бенфика интересуется Бражко

Главные новости 1 января на Sport.ua

Слияние двух лун. Как в украинском футболе клубы объединялись
Футбол | 03 января 2025, 00:49 2
Слияние двух лун. Как в украинском футболе клубы объединялись
Слияние двух лун. Как в украинском футболе клубы объединялись

Sport.ua – о ранее известных случаях объединения двух футбольных клубов в один проект

Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
Футбол | 02.01.2025, 07:49
Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 02.01.2025, 10:15
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Без Кейна. Обнародована символическая сборная игроков АПЛ 2020–2024 годов
Футбол | 03.01.2025, 04:48
Без Кейна. Обнародована символическая сборная игроков АПЛ 2020–2024 годов
Без Кейна. Обнародована символическая сборная игроков АПЛ 2020–2024 годов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
02.01.2025, 16:38 3
Бокс
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
02.01.2025, 09:04 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы УПЛ Карпаты и Рух объединяются
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы УПЛ Карпаты и Рух объединяются
01.01.2025, 03:45 52
Футбол
Умер бывший игрок Динамо, который успел поиграть и за Шахтер
Умер бывший игрок Динамо, который успел поиграть и за Шахтер
01.01.2025, 19:49
Футбол
БРЭДЛИ: Усик лучший? Не шутите так, я назову вам более умных, чем он
БРЭДЛИ: Усик лучший? Не шутите так, я назову вам более умных, чем он
01.01.2025, 08:53 8
Бокс
Промоутер Джошуа Хирн разнес чемпиона мира за поступок в отношении Усика
Промоутер Джошуа Хирн разнес чемпиона мира за поступок в отношении Усика
01.01.2025, 03:32
Бокс
На каком месте Довбик? Таблица бомбардиров Серии А на начало 2025 года
На каком месте Довбик? Таблица бомбардиров Серии А на начало 2025 года
01.01.2025, 04:11 1
Футбол
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
01.01.2025, 02:35 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем