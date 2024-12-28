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  4. Ман Сити купит 2 дорогих игроков, которые помогут вытащить клуб из кризиса
Англия
28 декабря 2024, 21:24 |
2893
1

Ман Сити купит 2 дорогих игроков, которые помогут вытащить клуб из кризиса

Подопечные Гвардиолы нацелились на Субименди и Гимараеша

28 декабря 2024, 21:24 |
2893
1
Ман Сити купит 2 дорогих игроков, которые помогут вытащить клуб из кризиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

«Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно планирует усилить полузащиту.

«Горожане» планируют вложить немалые средства в трансфер Бруно Гимараеша из «Ньюкасала» и Мартина Субименди из испанского «Реал» Сосьедад. Руководство клуба считает, что усиление полузащиты вернет клуб на победный путь.

Трансферная стоимость Субименди оценивается в 60 миллионов евро, а Гимараэша – в 80 млн. Однако, вероятно, «горожанам» придется выложить куда большие деньги.

Ранее сообщалось, что канадский нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид может стать игроком «Манчестер Сити»

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Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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