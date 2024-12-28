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Англия
28 декабря 2024, 19:02 | Обновлено 28 декабря 2024, 19:06
1045
0

У Холанда проблемы. Манчестер Сити нашел звездного сменщика для норвежца

Джонатан Дэвид может присоединиться к «горожанам»

28 декабря 2024, 19:02 | Обновлено 28 декабря 2024, 19:06
1045
0
У Холанда проблемы. Манчестер Сити нашел звездного сменщика для норвежца
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Дэвид

Канадский нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает TBR Football.

По информации источника, «горожане» следят за 24-летнего футболиста, у которого осталось всего полгода действующего контракт с французским клубом. Если же «Лилль» продаст канадца, то эта сумма будет явно меньше его рыночной цены в размере 50 миллионов евро.

В Манчестере очень осторожной наблюдают за проблемами Эрлинга Холанда с физической формы, которые возникли после перехода Хулиана Альвареса в «Атлетико» и отсутствии альтернативы норвежцу из-за трансфера.

Ранее сообщалось о том, что Роналду ответил на вопрос о трансфере в «Манчестер Сити».

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Данііл Киріяка Источник: The Boot Room
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