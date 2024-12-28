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  4. ВИДЕО. Роналду в Манчестер Сити? Криштиану получил новый трофей
Саудовская Аравия
28 декабря 2024, 15:44 |
978
3

ВИДЕО. Роналду в Манчестер Сити? Криштиану получил новый трофей

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28 декабря 2024, 15:44 |
978
3
ВИДЕО. Роналду в Манчестер Сити? Криштиану получил новый трофей
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

27 декабря, состоялась церемония награждения Globe Soccer Awards 2024. Организаторы отметили многих ведущих деятелей мирового футбола.

Криштиану Роналду получил 2 награды: «Лучший бомбардир всех времен» и «Лучший игрок Ближнего востока».

Так же футболист ответил на несколько интересных вопросов, в частности о «Манчестер Сити».

ВИДЕО. Роналду в Манчестер Сити? Криштиану получил новый трофей

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 3
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GloryUkraine
Роналду як і Мессі не гравці, а боги футболу, але час не стоїть на місці. Не потрібен Роналду МС. Хіба, що для встановлення рекорду з продажу футболок. Фани МС будуть купувати щоби дратувати фанів МЮ, а ті, в свою чергу будуть купувати, щоби їх рвати на шматки та спалювати 
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+2
andre_lui
Легенда!!! Не зупиняйся, якщо є сили грати, то грай! Який приклад для Джуда, Ламіна. Дель Пьєро мабуть думає, що можна було ще пограти!
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+2
Перець
Роналду вивеле гру на новий рівень це 100% ,так що підписуйте
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+1
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