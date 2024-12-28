27 декабря, состоялась церемония награждения Globe Soccer Awards 2024. Организаторы отметили многих ведущих деятелей мирового футбола.

Криштиану Роналду получил 2 награды: «Лучший бомбардир всех времен» и «Лучший игрок Ближнего востока».

Так же футболист ответил на несколько интересных вопросов, в частности о «Манчестер Сити».

ВИДЕО. Роналду в Манчестер Сити? Криштиану получил новый трофей