Саудовская Аравия28 декабря 2024, 15:44 |
978
3
ВИДЕО. Роналду в Манчестер Сити? Криштиану получил новый трофей
Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua
28 декабря 2024, 15:44 |
978
3
27 декабря, состоялась церемония награждения Globe Soccer Awards 2024. Организаторы отметили многих ведущих деятелей мирового футбола.
Криштиану Роналду получил 2 награды: «Лучший бомбардир всех времен» и «Лучший игрок Ближнего востока».
Так же футболист ответил на несколько интересных вопросов, в частности о «Манчестер Сити».
ВИДЕО. Роналду в Манчестер Сити? Криштиану получил новый трофей
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 декабря 2024, 11:49 18
Бывший нападающий киевского «Динамо» разозлился на подписчиков
Футбол | 27 декабря 2024, 18:05 11
Но после завершения карьеры игрока
Хоккей | 28.12.2024, 10:00
Футбол | 28.12.2024, 14:33
Футбол | 28.12.2024, 07:27
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Роналду як і Мессі не гравці, а боги футболу, але час не стоїть на місці. Не потрібен Роналду МС. Хіба, що для встановлення рекорду з продажу футболок. Фани МС будуть купувати щоби дратувати фанів МЮ, а ті, в свою чергу будуть купувати, щоби їх рвати на шматки та спалювати
Легенда!!! Не зупиняйся, якщо є сили грати, то грай! Який приклад для Джуда, Ламіна. Дель Пьєро мабуть думає, що можна було ще пограти!
Роналду вивеле гру на новий рівень це 100% ,так що підписуйте
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.12.2024, 19:53 1
26.12.2024, 18:45 2
27.12.2024, 07:48 5
27.12.2024, 18:43 8
27.12.2024, 11:01 13
Бокс
28.12.2024, 09:01