На каком месте Довбик? Таблица бомбардиров Серии А на начало 2025 года
Артем забил 5 голов и сделал 2 ассиста
Завершилась первая часть сезона чемпионата Италии по футболу 2024/25. Новый 2025 год лидером турнирной таблицы начинает «Аталанта», которая имеет 41 очко. Столько же пунктов у «Наполи», но подопечные Конте хуже по дополнительным показателям. Третью строчку занимает «Интер», далее идет «Лацио», «Фиорентина» и «Ювентус». «Милан» – только 8-й, а «Рома» закрывает первую десятку.
Новый 2025 год лучшими бомбардирами чемпионата начнут Матео Ретеги из «Аталанты» и Маркус Тюрам из «Интера». У обоих по 12 голов. На один гол меньше у нападающего «Фиорентины» Мойзе Кина.
Артем Довбик разделяет только 14 строчку в списке бомбардиров чемпионата. Украинский нападающий провел в первой части сезона Серии А 16 матчей, забил пять голов и сделал два ассиста.
Ранее бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Марко Боррьелло высказался об украинском нападающем «волков» Артеме Довбике.
Список лучших бомбардиров Серии А в сезоне 2024/25
Турнирная таблица Серии А на начало 2025 года
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аталанта
|18
|13
|2
|3
|43 - 20
|41
|2
|Наполи
|18
|13
|2
|3
|27 - 12
|41
|3
|Интер Милан
|17
|12
|4
|1
|45 - 15
|40
|4
|Лацио
|18
|11
|2
|5
|33 - 25
|35
|5
|Фиорентина
|17
|9
|5
|3
|31 - 15
|32
|6
|Ювентус
|18
|7
|11
|0
|30 - 15
|32
|7
|Болонья
|17
|7
|7
|3
|25 - 21
|28
|8
|Милан
|17
|7
|6
|4
|26 - 17
|27
|9
|Удинезе
|18
|7
|3
|8
|23 - 28
|24
|10
|Рома
|18
|5
|5
|8
|24 - 24
|20
|11
|Торино
|18
|5
|5
|8
|19 - 24
|20
|12
|Эмполи
|18
|4
|7
|7
|17 - 21
|19
|13
|Дженоа
|18
|4
|7
|7
|16 - 27
|19
|14
|Парма
|18
|4
|6
|8
|25 - 34
|18
|15
|Комо
|18
|4
|6
|8
|20 - 30
|18
|16
|Эллас Верона
|18
|6
|0
|12
|24 - 42
|18
|17
|Лечче
|18
|4
|4
|10
|11 - 31
|16
|18
|Кальяри
|18
|3
|5
|10
|16 - 31
|14
|19
|Венеция
|18
|3
|4
|11
|17 - 31
|13
|20
|Монца
|18
|1
|7
|10
|16 - 25
|10
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