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  4. На каком месте Довбик? Таблица бомбардиров Серии А на начало 2025 года
Италия
01 января 2025, 04:11 |
221
0

На каком месте Довбик? Таблица бомбардиров Серии А на начало 2025 года

Артем забил 5 голов и сделал 2 ассиста

01 января 2025, 04:11 |
221
0
На каком месте Довбик? Таблица бомбардиров Серии А на начало 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Завершилась первая часть сезона чемпионата Италии по футболу 2024/25. Новый 2025 год лидером турнирной таблицы начинает «Аталанта», которая имеет 41 очко. Столько же пунктов у «Наполи», но подопечные Конте хуже по дополнительным показателям. Третью строчку занимает «Интер», далее идет «Лацио», «Фиорентина» и «Ювентус». «Милан» – только 8-й, а «Рома» закрывает первую десятку.

Новый 2025 год лучшими бомбардирами чемпионата начнут Матео Ретеги из «Аталанты» и Маркус Тюрам из «Интера». У обоих по 12 голов. На один гол меньше у нападающего «Фиорентины» Мойзе Кина.

Артем Довбик разделяет только 14 строчку в списке бомбардиров чемпионата. Украинский нападающий провел в первой части сезона Серии А 16 матчей, забил пять голов и сделал два ассиста.

Ранее бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Марко Боррьелло высказался об украинском нападающем «волков» Артеме Довбике.

Список лучших бомбардиров Серии А в сезоне 2024/25

Турнирная таблица Серии А на начало 2025 года

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аталанта 18 13 2 3 43 - 20 41
2 Наполи 18 13 2 3 27 - 12 41
3 Интер Милан 17 12 4 1 45 - 15 40
4 Лацио 18 11 2 5 33 - 25 35
5 Фиорентина 17 9 5 3 31 - 15 32
6 Ювентус 18 7 11 0 30 - 15 32
7 Болонья 17 7 7 3 25 - 21 28
8 Милан 17 7 6 4 26 - 17 27
9 Удинезе 18 7 3 8 23 - 28 24
10 Рома 18 5 5 8 24 - 24 20
11 Торино 18 5 5 8 19 - 24 20
12 Эмполи 18 4 7 7 17 - 21 19
13 Дженоа 18 4 7 7 16 - 27 19
14 Парма 18 4 6 8 25 - 34 18
15 Комо 18 4 6 8 20 - 30 18
16 Эллас Верона 18 6 0 12 24 - 42 18
17 Лечче 18 4 4 10 11 - 31 16
18 Кальяри 18 3 5 10 16 - 31 14
19 Венеция 18 3 4 11 17 - 31 13
20 Монца 18 1 7 10 16 - 25 10
Полная таблица

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Матео Ретеги Маркус Тюрам Мойзе Кин Рома Рим Артем Довбик чемпионат Италии по футболу Серия A Милан Интер Милан Лацио Аталанта Фиорентина Наполи бомбардиры
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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