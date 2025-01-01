На каком месте Довбик? Таблица бомбардиров Серии А на начало 2025 года

Завершилась первая часть сезона чемпионата Италии по футболу 2024/25. Новый 2025 год лидером турнирной таблицы начинает «Аталанта», которая имеет 41 очко. Столько же пунктов у «Наполи», но подопечные Конте хуже по дополнительным показателям. Третью строчку занимает «Интер», далее идет «Лацио», «Фиорентина» и «Ювентус». «Милан» – только 8-й, а «Рома» закрывает первую десятку.

Новый 2025 год лучшими бомбардирами чемпионата начнут Матео Ретеги из «Аталанты» и Маркус Тюрам из «Интера». У обоих по 12 голов. На один гол меньше у нападающего «Фиорентины» Мойзе Кина.

Артем Довбик разделяет только 14 строчку в списке бомбардиров чемпионата. Украинский нападающий провел в первой части сезона Серии А 16 матчей, забил пять голов и сделал два ассиста.

Ранее бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Марко Боррьелло высказался об украинском нападающем «волков» Артеме Довбике.

Список лучших бомбардиров Серии А в сезоне 2024/25

Турнирная таблица Серии А на начало 2025 года