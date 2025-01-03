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  4. Европейский гранд дает Челси за Палмера сумасшедшие €200 млн. И это не Реал
Франция
03 января 2025, 02:56 |
43
0

Европейский гранд дает Челси за Палмера сумасшедшие €200 млн. И это не Реал

«ПСЖ» нацелился на английского футболиста

03 января 2025, 02:56 |
43
0
Европейский гранд дает Челси за Палмера сумасшедшие €200 млн. И это не Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Звездный хавбек «Челси» Коул Палмер может покинуть лондонский клуб.

По информации Fichajes, большой интерес к Палмеру проявляет французский гранд «ПСЖ», который готов предложить за Палмера баснословные деньги – 200 миллионов евро, что сделает этот переход вторым самым дорогим за всю историю. Правление «ПСЖ» считает Палмера ключевой частью для продолжения укрепления своего спортивного проекта.

В этом сезоне Палмер провел в АПЛ 21 матч, забил 12 голов и сделал шесть ассистов. Ранее сообщалось, что Палмера заинтересовал переход в «Реал».

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Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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