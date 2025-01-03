Европейский гранд дает Челси за Палмера сумасшедшие €200 млн. И это не Реал
«ПСЖ» нацелился на английского футболиста
Звездный хавбек «Челси» Коул Палмер может покинуть лондонский клуб.
По информации Fichajes, большой интерес к Палмеру проявляет французский гранд «ПСЖ», который готов предложить за Палмера баснословные деньги – 200 миллионов евро, что сделает этот переход вторым самым дорогим за всю историю. Правление «ПСЖ» считает Палмера ключевой частью для продолжения укрепления своего спортивного проекта.
В этом сезоне Палмер провел в АПЛ 21 матч, забил 12 голов и сделал шесть ассистов. Ранее сообщалось, что Палмера заинтересовал переход в «Реал».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сине-желтые сыграют в утешительном раунде против Марокко
Главные новости 1 января на Sport.ua