Европейский гранд дает Челси за Палмера сумасшедшие €200 млн. И это не Реал

Звездный хавбек «Челси» Коул Палмер может покинуть лондонский клуб.

По информации Fichajes, большой интерес к Палмеру проявляет французский гранд «ПСЖ», который готов предложить за Палмера баснословные деньги – 200 миллионов евро, что сделает этот переход вторым самым дорогим за всю историю. Правление «ПСЖ» считает Палмера ключевой частью для продолжения укрепления своего спортивного проекта.

В этом сезоне Палмер провел в АПЛ 21 матч, забил 12 голов и сделал шесть ассистов. Ранее сообщалось, что Палмера заинтересовал переход в «Реал».