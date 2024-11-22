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  4. Джокович и Маррей планировали приехать на завершение карьеры Надаля
ATP
22 ноября 2024, 03:01 |
33
0

Джокович и Маррей планировали приехать на завершение карьеры Надаля

Джокович и Маррей хотели присутствовать на последнем турнире Надаля

22 ноября 2024, 03:01 |
33
0
Джокович и Маррей планировали приехать на завершение карьеры Надаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Серб Новак Джокович, 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», и британец Энди Маррей, трёхкратный победитель мэйджоров, собирались посетить завершение профессиональной карьеры Рафаэля Надаля в Малаге, сообщает El Espanol.

Финальная часть Кубка Дэвиса 2024 стала последним турниром для Надаля. Однако сборная Испании выбыла уже в четвертьфинале, уступив Нидерландам (1:2). В матче 19 ноября Надаль проиграл Ботику ван де Зандсхулпу (4:6, 4:6). Джокович и Маррей должны были прибыть к выходным, но поражение Испании изменило планы организаторов и гостей.

Надаль завершил свою выдающуюся карьеру на корте «Карпена» в Малаге. Его тело, по собственным словам, больше не позволяло продолжать. Прощание получилось не громким, как все ожидали, но оно было наполнено теплотой и искренностью. Рафаэль был окружён близкими людьми, что сделало момент особенно трогательным.

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Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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