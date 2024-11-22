Джокович и Маррей планировали приехать на завершение карьеры Надаля

Серб Новак Джокович, 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», и британец Энди Маррей, трёхкратный победитель мэйджоров, собирались посетить завершение профессиональной карьеры Рафаэля Надаля в Малаге, сообщает El Espanol.

Финальная часть Кубка Дэвиса 2024 стала последним турниром для Надаля. Однако сборная Испании выбыла уже в четвертьфинале, уступив Нидерландам (1:2). В матче 19 ноября Надаль проиграл Ботику ван де Зандсхулпу (4:6, 4:6). Джокович и Маррей должны были прибыть к выходным, но поражение Испании изменило планы организаторов и гостей.



Надаль завершил свою выдающуюся карьеру на корте «Карпена» в Малаге. Его тело, по собственным словам, больше не позволяло продолжать. Прощание получилось не громким, как все ожидали, но оно было наполнено теплотой и искренностью. Рафаэль был окружён близкими людьми, что сделало момент особенно трогательным.