Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Надаль – все. Алькарас не спас карьеру Рафы, Испания драматично вылетела
ITF
20 ноября 2024, 01:29 | Обновлено 20 ноября 2024, 01:49
275
1

Надаль – все. Алькарас не спас карьеру Рафы, Испания драматично вылетела

Карлос и Гранольерс в решающем парном матче уступили тандему Колхоф / ван де Зандсхулп

20 ноября 2024, 01:29 | Обновлено 20 ноября 2024, 01:49
275
1
Надаль – все. Алькарас не спас карьеру Рафы, Испания драматично вылетела
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и Марсель Гранольерс

19 ноября в Малаге (Испания) состоялся матч 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024 между сборными Нидерландов и Испании.

Команды выиграли по одному одиночному поединку, поэтому все решилось в парной игре. Испанский тандем в двух сетах проиграл соперникам и Фурия Роха завершила выступления на турнире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вначале легендарный Рафаэль Надаль уступил Ботику ван де Зандсхулпу. Карлос Алькарас сравнял счет, одолев Таллона Грикспора. В парной игре Алькарас и его партнер Марсель Гранольерс проиграли дуэту Уэсли Колхоф / ван де Зандсхулп.

Кубок Дэвиса 2024. Финальный этап

1/4 финала. 19 ноября, Малага

Нидерланды – Испания – 2:1

  • Ботик ван де Зандсхулп – Рафаэль Надаль – 6:4, 6:4
  • Таллон Грикспор – Карлос Алькарас – 6:7 (0:7), 3:6
  • Уэсли Колхоф / Ботик ван де Зандсхулп – Карлос Алькарас / Марсель Гранольерс – 7:6 (7:4), 7:6 (7:3)

Таким образом, 38-летний Надаль окончательно завершил карьеру теннисиста. Еще в октябре Рафа заявил, что Кубок Дэвиса будет последним для него турниром.

В полуфинале Нидерланды сыграют против победителей противостояния Германия – Канада.

По теме:
Кто забил на 90+9? Венгрия вырвала ничью у Германии, Нидерланды vs Босния
Легенда уходит. Видеообзор последнего одиночного матча Надаля
Нидерланды – Испания. Решающий матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Дэвиса Рафаэль Надаль сборная Испании по футболу Марсель Гранольерс сборная Нидерландов по футболу Уэсли Колхоф Нидерланды - Испания Таллон Грикспор Ботик ван де Зандсхулп Карлос Алькарас (теннисист)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов
Футбол | 19 ноября 2024, 06:23 0
Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов
Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов

Сборные Хорватии и Дании вошли в число участников 1/4 финала

Сенсация с камбеком! Определен второй финалист Кубка Билли Джин Кинг
Теннис | 19 ноября 2024, 19:31 1
Сенсация с камбеком! Определен второй финалист Кубка Билли Джин Кинг
Сенсация с камбеком! Определен второй финалист Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Словакии переиграла команду Великобритании со счетом 2:1

Минус лидер Динамо. Ребров выбрал заявку сборной на матч против Албании
Футбол | 19.11.2024, 10:08
Минус лидер Динамо. Ребров выбрал заявку сборной на матч против Албании
Минус лидер Динамо. Ребров выбрал заявку сборной на матч против Албании
Мирон МАРКЕВИЧ: «Для Тимощука деньги всегда были на первом месте»
Футбол | 19.11.2024, 20:20
Мирон МАРКЕВИЧ: «Для Тимощука деньги всегда были на первом месте»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Для Тимощука деньги всегда были на первом месте»
В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
Футбол | 19.11.2024, 08:32
В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Первый Среди Равных
Якось не дуже поважливо до легендища і людини-епохи написати "Надаль - все".
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
19.11.2024, 23:38 211
Футбол
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
19.11.2024, 07:50 16
Футбол
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
18.11.2024, 07:48 4
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
18.11.2024, 08:51 2
Футбол
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
19.11.2024, 16:14 12
Футбол
«Делает историю». Уайт рассказал, на кого бы поставил во 2 бою Усик – Фьюри
«Делает историю». Уайт рассказал, на кого бы поставил во 2 бою Усик – Фьюри
19.11.2024, 01:05
Бокс
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
19.11.2024, 07:22 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем