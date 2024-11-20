Надаль – все. Алькарас не спас карьеру Рафы, Испания драматично вылетела

19 ноября в Малаге (Испания) состоялся матч 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024 между сборными Нидерландов и Испании.

Команды выиграли по одному одиночному поединку, поэтому все решилось в парной игре. Испанский тандем в двух сетах проиграл соперникам и Фурия Роха завершила выступления на турнире.

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Вначале легендарный Рафаэль Надаль уступил Ботику ван де Зандсхулпу. Карлос Алькарас сравнял счет, одолев Таллона Грикспора. В парной игре Алькарас и его партнер Марсель Гранольерс проиграли дуэту Уэсли Колхоф / ван де Зандсхулп.

Кубок Дэвиса 2024. Финальный этап

1/4 финала. 19 ноября, Малага

Нидерланды – Испания – 2:1

Ботик ван де Зандсхулп – Рафаэль Надаль – 6:4, 6:4

Таллон Грикспор – Карлос Алькарас – 6:7 (0:7), 3:6

Уэсли Колхоф / Ботик ван де Зандсхулп – Карлос Алькарас / Марсель Гранольерс – 7:6 (7:4), 7:6 (7:3)

Таким образом, 38-летний Надаль окончательно завершил карьеру теннисиста. Еще в октябре Рафа заявил, что Кубок Дэвиса будет последним для него турниром.

В полуфинале Нидерланды сыграют против победителей противостояния Германия – Канада.