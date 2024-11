Карлос АЛЬКАРАС: «Я сделал это для Рафы»

19 ноября проходит матч 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024 между сборными Нидерландов и Испании.

В первой игре Рафаэль Надаль проиграл Ботику ван де Зандсхульпу в двух сетах и заявил, что даже если испанцы пройдут дальше, он не сыграет в еще одном одиночном поединке.

Тем не менее, легенду фанаты могли бы еще увидеть в паре. Для этого нужно было, чтобы вначале Карлос Алькарас переиграла Таллона Грикспора. Карлитос это сделал в двух сетах.

1/4 финала Кубка Дэвиса 2024. Нидерланды – Испания

Вторая игра. 19 ноября

Таллон Грикспор – Карлос Алькарас – 6:7 (0:7), 3:6

После завершения игры испанец коротко прокомментировал свою победу: «Я сделал это для Рафы».

Полуфиналист Кубка Дэвиса определится в парном матче. Алькарас вместе с Марселем Гранольерсом выйдет на корт против Уэсли Кольхофа и ван де Зандсхульпа. Интересно, что для Кольхофа это тоже последний турнир в карьре.

Coming up clutch 💪@carlosalcaraz defeats Griekspoor 7-6 6-3 to level the tie for Spain and force a deciding doubles#DavisCup pic.twitter.com/SJnusZWWdJ