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ITF
19 ноября 2024, 22:39 | Обновлено 19 ноября 2024, 22:41
459
0

Карлос АЛЬКАРАС: «Я сделал это для Рафы»

Карлитос сравнял счет в противостоянии Нидерландов и Испании, обыграв Грикспора

19 ноября 2024, 22:39 | Обновлено 19 ноября 2024, 22:41
459
0
Карлос АЛЬКАРАС: «Я сделал это для Рафы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

19 ноября проходит матч 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024 между сборными Нидерландов и Испании.

В первой игре Рафаэль Надаль проиграл Ботику ван де Зандсхульпу в двух сетах и заявил, что даже если испанцы пройдут дальше, он не сыграет в еще одном одиночном поединке.

Тем не менее, легенду фанаты могли бы еще увидеть в паре. Для этого нужно было, чтобы вначале Карлос Алькарас переиграла Таллона Грикспора. Карлитос это сделал в двух сетах.

1/4 финала Кубка Дэвиса 2024. Нидерланды – Испания

Вторая игра. 19 ноября

Таллон Грикспор – Карлос Алькарас – 6:7 (0:7), 3:6

После завершения игры испанец коротко прокомментировал свою победу: «Я сделал это для Рафы».

Полуфиналист Кубка Дэвиса определится в парном матче. Алькарас вместе с Марселем Гранольерсом выйдет на корт против Уэсли Кольхофа и ван де Зандсхульпа. Интересно, что для Кольхофа это тоже последний турнир в карьре.

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Рафаэль НАДАЛЬ: «Я провел свой последний одиночный матч в карьере»
Таллон Грикспор Карлос Алькарас (теннисист) сборная Испании по теннису сборная Нидерландов по теннису Нидерланды - Испания Кубок Дэвиса Рафаэль Надаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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