Он брал сет у Джоковича. Американец впервые рассказал о своем аутизме

24-летний американский теннисист Дженсон Бруксби впервые рассказал, как живет с расстройством аутистического спектра:

«Пришло время поделиться тем, о чем я молчал всю свою жизнь. В очень раннем детстве мне поставили диагноз «тяжелая форма расстройства аутистического спектра». Я не говорил до четырех лет. Мне требовалось 40 часов интенсивной ABA-терапии в неделю.

Моя мама никогда не сдавалась и делала все, чтобы мне помочь. Без нее я бы не был там, где нахожусь сейчас. Мне повезло, что родители отказались сдаваться. Я решил, что пришло время рассказать свою историю. Надеюсь, это вдохновит семьи никогда не сдаваться.

Последние 23 месяца были для меня очень тяжелыми [из-за дисквалификации]. Окружите себя хорошими людьми и никогда не сдавайтесь. Я благодарен, что могу вернуться в профессиональный теннис в Австралии. Скоро увидимся!».

В октябре 2023 года Бруксби получил дисквалификацию на 18 месяцев из-за нарушение антидопинговых правил. Американец не предоставил допинг-контролю корректную информацию о своем местонахождении и пропустил внесоревновательные проверки. Позже ITIA уменьшила срок его отстранения до 13 месяцев.

В 2021 году Дженсон неожиданно выиграл первый сет у Новака Джоковича в 1/8 финала US Open, однако все равно проиграл матч, уступив в последующих трех сетах. 13 июня 2022 Бруксби добрался до рекордной для себя 33-й строчки рейтинга АТР.

Бруксби вернется в Тур уже в 2025. Его фамилия есть в заявочном списке Australian Open.