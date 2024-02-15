Меньше, чем было. Американец Бруксби добился смягчения допингового бана
Дисквалификация теннисиста сокращена
Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) уведомило о сокращении срока дисквалификации 23-летнему американскому теннисисту Дженсону Бруксби.
Как известно, он в октябре прошлого года за пропуск допинг-тестов был дисквалифицирован на 18 месяцев. ITIA уменьшило срок его отстранения до 13 месяцев.
В последний раз Дженсон Бруксби выходил на корт на Australian Open в январе 2023 года. После этого он не играл из-за травмы запястья, перенес две операции, а затем получил дисквалификацию за пропуск допинг-тестов.
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