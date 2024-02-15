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ATP
15 февраля 2024, 21:17 | Обновлено 15 февраля 2024, 21:29
115
0

Меньше, чем было. Американец Бруксби добился смягчения допингового бана

Дисквалификация теннисиста сокращена

15 февраля 2024, 21:17 | Обновлено 15 февраля 2024, 21:29
115
0
Меньше, чем было. Американец Бруксби добился смягчения допингового бана
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженсон Бруксби

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) уведомило о сокращении срока дисквалификации 23-летнему американскому теннисисту Дженсону Бруксби.

Как известно, он в октябре прошлого года за пропуск допинг-тестов был дисквалифицирован на 18 месяцев. ITIA уменьшило срок его отстранения до 13 месяцев.

В последний раз Дженсон Бруксби выходил на корт на Australian Open в январе 2023 года. После этого он не играл из-за травмы запястья, перенес две операции, а затем получил дисквалификацию за пропуск допинг-тестов.

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Дженсон Бруксби дисквалификация допинг
Источник International Tennis Integrity Agency
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