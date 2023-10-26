Он шокировал Джоковича на USO. Американец дисквалифицирован на 18 месяцев

Американский теннисист Дженсон Бруксби временно отстранен за нарушение антидопинговых правил.

Дело в том, что 22-летний спортсмен трижды за год не предоставил допинг-контролю корректную информацию о своем местонахождении и пропустил внесоревновательные проверки.

Дисквалификация бывшей 33-й ракетки мира отсчитывается с 5 июля 2023 года и продлится по 4 января 2025 года. У Бруксби есть 21 день, чтобы подать апелляцию в CAS.

«Я никогда в жизни не принимал запрещенные вещества и честно и открыто сотрудничал с ITIA во время расследования.

Понимаю, что это моя обязанность, так что я буду учиться и расти. Я принял то, что пропустил два теста по своей вине, но по-прежнему настаиваю, что тест, пропущенный 4 июня 2022-го, учитывать нельзя. В тот день я провел весь выделенный для теста час в своем номере в гостинице. Он был забронирован на имя моего физиотерапевта (который жил со мной), потому что ATP выделила мне номер только с 4 июня.

С 4 июня номер был зарегистрирован на меня, но я еще за несколько дней до этого просил добавить мое имя – и даже дал свой паспорт на стойке регистрации, когда мне понадобился новый ключ. Почему-то утром 4 июня работники отеля сказали допинг-офицеру, что я еще не заселился. Но при этом ему показали компьютер, в котором мне уже был выделен номер.

Допинг-офицер не стал звонить в номер, так что я не знал о его приходе. Он звонил мне на мобильный (у которого был выключен звук) в последние 4 минуты выделенного часа. Если бы допинг-офицер позвонил в номер, я бы точно сдал все анализы, потому что мне нечего скрывать. Я намерен обжаловать это решение в CAS.

Во вторник вечером у меня взяли пробу за несколько часов до того, как ITIA объявила о дисквалификации. Человек, принявший это решение, вообще не думает о психологическом здоровье игроков.

Это мой пятый тест с марта 2023-го, включая один, который я сдал за пределами часового окна. Ни один из них не был положительным», написал Бруксби в Instagram.

В 2021 году Дженсон неожиданно выиграл 1-й сет у Новака Джоковича в 1/8 финала US Open, однако все равно проиграл матч, уступив в последующих 3 сетах.