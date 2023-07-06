Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Американский теннисист отстранен за нарушение антидопинговых правил
ATP
06 июля 2023, 11:42 |
371
0

Американский теннисист отстранен за нарушение антидопинговых правил

Дженсон Бруксби пропустил три допинг-теста за год

06 июля 2023, 11:42 |
371
0
Американский теннисист отстранен за нарушение антидопинговых правил
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженсон Бруксби

Американский теннисист Дженсон Бруксби временно отстранен за нарушение антидопинговых правил.

Дело в том, что 22-летний спортсмен трижды за год не предоставил допинг-контролю корректную информацию о своем местонахождении и пропустил внесоревновательные проверки.

Сообщается, что Бруксби согласился с временной дисквалификацией и будет сотрудничать с ITIA в ходе расследования. Слушание по его делу состоится в ближайшие несколько месяцев.

«Я никогда не сдавал положительные допинг-пробы, никогда не принимал никаких запрещенных веществ. Обязательно предоставлю им все доказательства», – сказал Дженсон.

Отметим, что Бруксби не выходил на корт после Открытого чемпионата Австралии, где дошел до 3-го раунда.

По теме:
БАЮЛ: «Нас, украинцев, допингом не пичкали. Никто нам этого говна не давал»
Мировой рекордсмен в беге на 10 000 м попался на допинге
Обвиняла в использовании допинга. Бушар извинилась перед Ястремской
Дженсон Бруксби допинг
Источник Associated Press
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дождь в помощь. Костюк обыграла восьмую сеяную на Уимблдоне
Теннис | 05 июля 2023, 18:06 53
Дождь в помощь. Костюк обыграла восьмую сеяную на Уимблдоне
Дождь в помощь. Костюк обыграла восьмую сеяную на Уимблдоне

Марта без шансов проиграла первый сет, но сумела добыть историческую для себя победу

Марта КОСТЮК: «На старте болели за Саккари. Понимаю, она более известна»
Теннис | 05 июля 2023, 22:56 3
Марта КОСТЮК: «На старте болели за Саккари. Понимаю, она более известна»
Марта КОСТЮК: «На старте болели за Саккари. Понимаю, она более известна»

Украинка провела пресс-конференцию после победы над Саккари на Уимблдоне-2023

Цыганков прекрасно показал себя в Жироне. Почему он не интересен грандам
Футбол | 06.07.2023, 10:36
Цыганков прекрасно показал себя в Жироне. Почему он не интересен грандам
Цыганков прекрасно показал себя в Жироне. Почему он не интересен грандам
Следом за Свитолиной и Цуренко. Матч Калининой на Уимблдоне также отменен
Теннис | 05.07.2023, 21:40
Следом за Свитолиной и Цуренко. Матч Калининой на Уимблдоне также отменен
Следом за Свитолиной и Цуренко. Матч Калининой на Уимблдоне также отменен
Киевское Динамо разгромило команду из Бухареста в первой контрольной игре
Футбол | 05.07.2023, 20:07
Киевское Динамо разгромило команду из Бухареста в первой контрольной игре
Киевское Динамо разгромило команду из Бухареста в первой контрольной игре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
05.07.2023, 18:23 8
Футбол
Майк Тайсон назвал главного плохого парня в современном боксе
Майк Тайсон назвал главного плохого парня в современном боксе
05.07.2023, 14:53
Бокс
Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины
Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины
04.07.2023, 14:41 19
Футбол
На Олимпиаду попали – и хватит. Украина U-21 уступила Испании
На Олимпиаду попали – и хватит. Украина U-21 уступила Испании
05.07.2023, 23:48 87
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж
04.07.2023, 12:08 39
Футбол
Марта КОСТЮК: «Мне написала Леся и сказала, что я не играю сегодня»
Марта КОСТЮК: «Мне написала Леся и сказала, что я не играю сегодня»
04.07.2023, 19:55 1
Теннис
Александр СЫРСКИЙ: «Бахмут будет освобожден»
Александр СЫРСКИЙ: «Бахмут будет освобожден»
05.07.2023, 15:13 12
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем