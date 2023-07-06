Американский теннисист отстранен за нарушение антидопинговых правил

Американский теннисист Дженсон Бруксби временно отстранен за нарушение антидопинговых правил.

Дело в том, что 22-летний спортсмен трижды за год не предоставил допинг-контролю корректную информацию о своем местонахождении и пропустил внесоревновательные проверки.

Сообщается, что Бруксби согласился с временной дисквалификацией и будет сотрудничать с ITIA в ходе расследования. Слушание по его делу состоится в ближайшие несколько месяцев.

«Я никогда не сдавал положительные допинг-пробы, никогда не принимал никаких запрещенных веществ. Обязательно предоставлю им все доказательства», – сказал Дженсон.

Отметим, что Бруксби не выходил на корт после Открытого чемпионата Австралии, где дошел до 3-го раунда.