Американский теннисист отстранен за нарушение антидопинговых правил
Дженсон Бруксби пропустил три допинг-теста за год
Американский теннисист Дженсон Бруксби временно отстранен за нарушение антидопинговых правил.
Дело в том, что 22-летний спортсмен трижды за год не предоставил допинг-контролю корректную информацию о своем местонахождении и пропустил внесоревновательные проверки.
Сообщается, что Бруксби согласился с временной дисквалификацией и будет сотрудничать с ITIA в ходе расследования. Слушание по его делу состоится в ближайшие несколько месяцев.
«Я никогда не сдавал положительные допинг-пробы, никогда не принимал никаких запрещенных веществ. Обязательно предоставлю им все доказательства», – сказал Дженсон.
Отметим, что Бруксби не выходил на корт после Открытого чемпионата Австралии, где дошел до 3-го раунда.
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