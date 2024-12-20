Легендарный Макинрой назвал самого талантливого теннисиста за 20 лет

Бывший лидер мирового рейтинга американец Джон Макинрой, на счету которого 7 титулов турниров серии Grand Slam, назвал испанца Карлоса Алькараса самым талантливым теннисистом за последние 20 лет:

«Алькарас – величайший талант, которого я видел за последние 20 лет, и самый интересный игрок, за которым приятно наблюдать. Меня беспокоит его рост, который заметно ниже, чем у его главных соперников.

Я думаю, его может раздражать постоянная игра против парней, которые зарабатывают много легких очков за счет подачи. В любом случае, я надеюсь, что я ошибаюсь, и он сможет продолжать лидировать в Туре».

Еще в сентябре Макинрой советовал Алькарасу лучше выбирать турниры и чаще отдыхать.