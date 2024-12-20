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ATP
20 декабря 2024, 11:55 | Обновлено 20 декабря 2024, 12:30
215
0

Легендарный Макинрой назвал самого талантливого теннисиста за 20 лет

Экс-лидер мирового рейтинга – о Карлосе Алькарасе

20 декабря 2024, 11:55 | Обновлено 20 декабря 2024, 12:30
215
0
Легендарный Макинрой назвал самого талантливого теннисиста за 20 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший лидер мирового рейтинга американец Джон Макинрой, на счету которого 7 титулов турниров серии Grand Slam, назвал испанца Карлоса Алькараса самым талантливым теннисистом за последние 20 лет:

«Алькарас – величайший талант, которого я видел за последние 20 лет, и самый интересный игрок, за которым приятно наблюдать. Меня беспокоит его рост, который заметно ниже, чем у его главных соперников.

Я думаю, его может раздражать постоянная игра против парней, которые зарабатывают много легких очков за счет подачи. В любом случае, я надеюсь, что я ошибаюсь, и он сможет продолжать лидировать в Туре».

Еще в сентябре Макинрой советовал Алькарасу лучше выбирать турниры и чаще отдыхать.

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Джон Макинрой Карлос Алькарас (теннисист)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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