Легендарный Макинрой назвал самого талантливого теннисиста за 20 лет
Экс-лидер мирового рейтинга – о Карлосе Алькарасе
Бывший лидер мирового рейтинга американец Джон Макинрой, на счету которого 7 титулов турниров серии Grand Slam, назвал испанца Карлоса Алькараса самым талантливым теннисистом за последние 20 лет:
«Алькарас – величайший талант, которого я видел за последние 20 лет, и самый интересный игрок, за которым приятно наблюдать. Меня беспокоит его рост, который заметно ниже, чем у его главных соперников.
Я думаю, его может раздражать постоянная игра против парней, которые зарабатывают много легких очков за счет подачи. В любом случае, я надеюсь, что я ошибаюсь, и он сможет продолжать лидировать в Туре».
Еще в сентябре Макинрой советовал Алькарасу лучше выбирать турниры и чаще отдыхать.
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