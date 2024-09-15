Легенда Макинрой дал совет Алькарасу, который тот должен выполнить тотчас

Легендарный в прошлом американский теннисист Джон Макинрой высказал мнение о нынешнем функциональном состоянии 21-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

«Для меня Алькарас как «Феррари». В его возрасте не видел никого лучше. Думаю, ему нужно больше отдыхать. Нужно брать перерывы подольше и лучше выбирать турниры, чтобы лучше показывать себя на конкретных турнирах.

Например, у него еще не было успешных выступлений в Австралии. На его месте я бы отдыхал следующие два месяца. Он провалился на US Open из-за усталости, а не из-за игры», – заявил 65-летний Макинрой.

Ранее Карлос Алькарас назвал проблему, которая привела его к сенсационному фиаско на US Open.