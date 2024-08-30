Алькарас назвал проблему, которая привела его к сенсационному фиаско на USO

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 АТР) дал оценку своему поражению во втором раунде Открытого чемпионата США от нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа (1:6, 5:7, 4:6), который в мировом рейтинге занимает 74-е место.

«Сейчас я думаю, что я не меняюсь… вот в чем проблема. Чувствовал ли я когда-нибудь, что не знаю, что делать во время матча? Да, такое случалось несколько раз. После каждого матча, в котором у меня возникали такая проблема, я всегда говорил одно и то же: «Я должен подумать об этом». Сейчас думаю, что не меняюсь. В этом и проблема.

Если я не изменюсь, мне будет очень тяжело, если я хочу стать лучше. Я не могу много сказать об этом. Во время матча в моем сознании шла борьба с самим собой. В теннисе вы играете против того, кто хочет того же, что и вы. Победить. Вы должны быть максимально спокойным, чтобы в голове были правильные мысли», – рассказал Алькарас.