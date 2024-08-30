Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Вляпались в историю. Испанцы на US Open установили антирекорд в XXI веке
US Open
30 августа 2024, 08:51 | Обновлено 30 августа 2024, 08:56
526
2

Вляпались в историю. Испанцы на US Open установили антирекорд в XXI веке

Представители Испании громко провалились

30 августа 2024, 08:51 | Обновлено 30 августа 2024, 08:56
526
2
Вляпались в историю. Испанцы на US Open установили антирекорд в XXI веке
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

В ночь на 30 августа на Открытом чемпионате США сенсационное поражение потерпел испанец Карлос Алькарас, проиграв во втором круге предствителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхуллу.

После фиаско Алькараса в мужской одиночной сетке US Open 2024 не осталось ни одного теннисиста из Испании. Ранее турнир во 2-м круге покинули Роберто Карбальес-Баэна (№55 ATP), Роберто Баутиста-Агут (№67 АТР) и Педро Мартинес-Портеро (№43). Еще четыре испанца вылетели в первом круге – Хауме Мунар (№84 АТР), Альберт Рамос-Виньолас (№122 АТР), Пабло Карреньо-Буста (№213 АТР) и Алехандро Давидович-Фокина (№59).

Исходя из этого, испанские теннисисты установили национальный антирекорд в XXI веке, не сумев дружно выйти в третий круг. Предыдущий случай, когда в третьем раунде мужской сетки US Open не было ни одного представителя Испании, имел место в 1999 году.

По теме:
Алькарас назвал проблему, которая привела его к сенсационному фиаско на USO
Надежда Киченок вышла в 1/8 финала в миксте на US Open
Алькарас шокировал на US Open и отправился домой
Карлос Алькарас (теннисист) US Open 2024
Юрій Остроумов Источник: Tennis 365
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – в 3-й корзине. Стал известен посев перед жеребьевкой Лиги Европы
Футбол | 30 августа 2024, 06:23 12
Динамо – в 3-й корзине. Стал известен посев перед жеребьевкой Лиги Европы
Динамо – в 3-й корзине. Стал известен посев перед жеребьевкой Лиги Европы

36 клубов примут участие в осенней стадии второго еврокубкового турнира

Жеребьевка Лиги чемпионов. Шахтер узнал 8 соперников на осень и зиму
Футбол | 29 августа 2024, 19:51 297
Жеребьевка Лиги чемпионов. Шахтер узнал 8 соперников на осень и зиму
Жеребьевка Лиги чемпионов. Шахтер узнал 8 соперников на осень и зиму

29 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда ЛЧ

Кошмар для Бреста. С кем сыграют Реал, Ман Сити, Барса и другие в ЛЧ 24/25?
Футбол | 30.08.2024, 07:01
Кошмар для Бреста. С кем сыграют Реал, Ман Сити, Барса и другие в ЛЧ 24/25?
Кошмар для Бреста. С кем сыграют Реал, Ман Сити, Барса и другие в ЛЧ 24/25?
Почему ты испугался? Обладатель Золотого мяча раскритиковал игроков Динамо
Футбол | 29.08.2024, 09:28
Почему ты испугался? Обладатель Золотого мяча раскритиковал игроков Динамо
Почему ты испугался? Обладатель Золотого мяча раскритиковал игроков Динамо
Не реализовали 7 матчболов. Калинина выбыла из парного разряда US Open
Теннис | 30.08.2024, 00:37
Не реализовали 7 матчболов. Калинина выбыла из парного разряда US Open
Не реализовали 7 матчболов. Калинина выбыла из парного разряда US Open
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Чого в них у всіх подвійні прізвища? З 8 чоловік тільки Алькарас і Мунар випадають із тренду. З чого б це? Загалом же для іспанців таке не характерно.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Снова за старое. Остапенко попала мячом в голову Людмиле Киченок
ВИДЕО. Снова за старое. Остапенко попала мячом в голову Людмиле Киченок
29.08.2024, 03:49 1
Теннис
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
28.08.2024, 08:41
Бокс
Пушич оценил жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов
Пушич оценил жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов
29.08.2024, 20:24 16
Футбол
Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
29.08.2024, 06:23 247
Футбол
В Кривбассе рассказали о реакции Шахтера на обстрел отеля в Кривом Роге
В Кривбассе рассказали о реакции Шахтера на обстрел отеля в Кривом Роге
28.08.2024, 09:14 3
Футбол
После позора от Динамо. Партизан повторил антирекорд украинского клуба
После позора от Динамо. Партизан повторил антирекорд украинского клуба
28.08.2024, 22:24
Футбол
Владелец клуба УПЛ хочет отменить премии и уменьшить ЗП. Что случилось?
Владелец клуба УПЛ хочет отменить премии и уменьшить ЗП. Что случилось?
28.08.2024, 21:00 4
Футбол
На Паралимпиаде-2024 установлен первый мировой рекорд
На Паралимпиаде-2024 установлен первый мировой рекорд
29.08.2024, 13:13
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем