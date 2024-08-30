Вляпались в историю. Испанцы на US Open установили антирекорд в XXI веке

В ночь на 30 августа на Открытом чемпионате США сенсационное поражение потерпел испанец Карлос Алькарас, проиграв во втором круге предствителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхуллу.

После фиаско Алькараса в мужской одиночной сетке US Open 2024 не осталось ни одного теннисиста из Испании. Ранее турнир во 2-м круге покинули Роберто Карбальес-Баэна (№55 ATP), Роберто Баутиста-Агут (№67 АТР) и Педро Мартинес-Портеро (№43). Еще четыре испанца вылетели в первом круге – Хауме Мунар (№84 АТР), Альберт Рамос-Виньолас (№122 АТР), Пабло Карреньо-Буста (№213 АТР) и Алехандро Давидович-Фокина (№59).

Исходя из этого, испанские теннисисты установили национальный антирекорд в XXI веке, не сумев дружно выйти в третий круг. Предыдущий случай, когда в третьем раунде мужской сетки US Open не было ни одного представителя Испании, имел место в 1999 году.