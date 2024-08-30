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  4. Алькарас шокировал на US Open и отправился домой
US Open
30 августа 2024, 07:59 | Обновлено 30 августа 2024, 08:09
2021
1

Алькарас шокировал на US Open и отправился домой

Испанец не вышел в третий круг, проиграв ван де Зандсхуллу из восьмого десятка рейтинга

30 августа 2024, 07:59 | Обновлено 30 августа 2024, 08:09
2021
1
Алькарас шокировал на US Open и отправился домой
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Ботик ван де Зандсхулл

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 АТР) завершил свои выступления на Открытом чемпионате США, проиграв вчистую во втором круге представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхуллу.

Алькарас, будучи неоговорочным фаворитом встречи, потерпел поражение в трех партиях за 2 час и 1 минуту.

US Open 2024. Второй раунд

Карлос Алькарас (Испания, 3) – Ботик ван де Зандсхулл (Нидерланды) – 1:6, 5:7, 4:6

Согласно мнению экспертов, это поражение Алькараса обещает стать главной сенсацией всего американского мейджора 2024 года.

Это была третья в истории встреча теннисистов. Алькарас проиграл впервые после двух побед.

Далее по сетке US Open ван де Зандсхулла ждет встреча с британцем Джеком Дрейпером, который имеет 25-й номер в мировом рейтинге.

Ранее сообщалось, что Карлос Алькарас повредил лодыжку на тренировке.

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Карлос Алькарас (теннисист) US Open 2024 Ботик ван де Зандсхулп
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Serhii P.
Певно, травма далася взнаки. Потрібно було зніматися з турніру.
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