Алькарас шокировал на US Open и отправился домой

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 АТР) завершил свои выступления на Открытом чемпионате США, проиграв вчистую во втором круге представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхуллу.

Алькарас, будучи неоговорочным фаворитом встречи, потерпел поражение в трех партиях за 2 час и 1 минуту.

US Open 2024. Второй раунд

Карлос Алькарас (Испания, 3) – Ботик ван де Зандсхулл (Нидерланды) – 1:6, 5:7, 4:6

Согласно мнению экспертов, это поражение Алькараса обещает стать главной сенсацией всего американского мейджора 2024 года.

Это была третья в истории встреча теннисистов. Алькарас проиграл впервые после двух побед.

Далее по сетке US Open ван де Зандсхулла ждет встреча с британцем Джеком Дрейпером, который имеет 25-й номер в мировом рейтинге.

Ранее сообщалось, что Карлос Алькарас повредил лодыжку на тренировке.