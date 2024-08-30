Алькарас шокировал на US Open и отправился домой
Испанец не вышел в третий круг, проиграв ван де Зандсхуллу из восьмого десятка рейтинга
Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 АТР) завершил свои выступления на Открытом чемпионате США, проиграв вчистую во втором круге представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхуллу.
Алькарас, будучи неоговорочным фаворитом встречи, потерпел поражение в трех партиях за 2 час и 1 минуту.
US Open 2024. Второй раунд
Карлос Алькарас (Испания, 3) – Ботик ван де Зандсхулл (Нидерланды) – 1:6, 5:7, 4:6
Согласно мнению экспертов, это поражение Алькараса обещает стать главной сенсацией всего американского мейджора 2024 года.
Это была третья в истории встреча теннисистов. Алькарас проиграл впервые после двух побед.
Далее по сетке US Open ван де Зандсхулла ждет встреча с британцем Джеком Дрейпером, который имеет 25-й номер в мировом рейтинге.
Ранее сообщалось, что Карлос Алькарас повредил лодыжку на тренировке.
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