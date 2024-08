ВИДЕО. Один из главных фаворитов US Open повредил лодыжку на тренировке

Один из главных фаворитов Открытого чемпионата США по теннису Карлос Алькарас повредил лодыжку на тренировке. Он немедленно прекратил занятие и поговорил со своей командой, прежде чем покинуть корт.

На пресс-конференции журналисты спросили его об этом инциденте.

«Думаю, все в порядке. Знаете, я просто прекратил тренировку из предосторожности. Я не чувствовал себя достаточно комфортно, чтобы продолжать тренироваться на всякий случай, если все будет еще хуже.

Спустя несколько часов я чувствую себя хорошо, так что дальше я постараюсь снова тренироваться на 100%, не думая об этом. Но сегодня я позабочусь об этом», – сказал испанец.

Карлос Алькарас – чемпион US Open 2022.

Carlos Alcaraz hurt his ankle in practice against Cerundolo.



He immediately stopped playing and spoke with his team before leaving the court.



Really bad luck ahead of the US Open.



Hope everything is alright. ❤️‍🩹



pic.twitter.com/BgHMEF3p4H