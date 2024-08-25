ВИДЕО. Один из главных фаворитов US Open повредил лодыжку на тренировке
Карлос Алькарас заверил, что с ним все впорядке
Один из главных фаворитов Открытого чемпионата США по теннису Карлос Алькарас повредил лодыжку на тренировке. Он немедленно прекратил занятие и поговорил со своей командой, прежде чем покинуть корт.
На пресс-конференции журналисты спросили его об этом инциденте.
«Думаю, все в порядке. Знаете, я просто прекратил тренировку из предосторожности. Я не чувствовал себя достаточно комфортно, чтобы продолжать тренироваться на всякий случай, если все будет еще хуже.
Спустя несколько часов я чувствую себя хорошо, так что дальше я постараюсь снова тренироваться на 100%, не думая об этом. Но сегодня я позабочусь об этом», – сказал испанец.
Карлос Алькарас – чемпион US Open 2022.
Carlos Alcaraz hurt his ankle in practice against Cerundolo.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 24, 2024
He immediately stopped playing and spoke with his team before leaving the court.
Really bad luck ahead of the US Open.
Hope everything is alright. ❤️🩹
pic.twitter.com/BgHMEF3p4H
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