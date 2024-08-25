ВИДЕО. Один из главных фаворитов US Open повредил лодыжку на тренировке

Один из главных фаворитов Открытого чемпионата США по теннису Карлос Алькарас повредил лодыжку на тренировке. Он немедленно прекратил занятие и поговорил со своей командой, прежде чем покинуть корт.

На пресс-конференции журналисты спросили его об этом инциденте.

«Думаю, все в порядке. Знаете, я просто прекратил тренировку из предосторожности. Я не чувствовал себя достаточно комфортно, чтобы продолжать тренироваться на всякий случай, если все будет еще хуже.

Спустя несколько часов я чувствую себя хорошо, так что дальше я постараюсь снова тренироваться на 100%, не думая об этом. Но сегодня я позабочусь об этом», – сказал испанец.

Карлос Алькарас – чемпион US Open 2022.