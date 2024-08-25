Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Один из главных фаворитов US Open повредил лодыжку на тренировке
US Open
25 августа 2024, 14:35 |
560
0

ВИДЕО. Один из главных фаворитов US Open повредил лодыжку на тренировке

Карлос Алькарас заверил, что с ним все впорядке

25 августа 2024, 14:35 |
560
0
ВИДЕО. Один из главных фаворитов US Open повредил лодыжку на тренировке
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Один из главных фаворитов Открытого чемпионата США по теннису Карлос Алькарас повредил лодыжку на тренировке. Он немедленно прекратил занятие и поговорил со своей командой, прежде чем покинуть корт.

На пресс-конференции журналисты спросили его об этом инциденте.

«Думаю, все в порядке. Знаете, я просто прекратил тренировку из предосторожности. Я не чувствовал себя достаточно комфортно, чтобы продолжать тренироваться на всякий случай, если все будет еще хуже.

Спустя несколько часов я чувствую себя хорошо, так что дальше я постараюсь снова тренироваться на 100%, не думая об этом. Но сегодня я позабочусь об этом», – сказал испанец.

Карлос Алькарас – чемпион US Open 2022.

По теме:
ФОТО. Свитолина показала, в какой форме сыграет на US Open
Марта Костюк – Маккартни Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Наоми ОСАКА: «Я была немного шокирована тем, насколько хорошо я играю»
US Open 2024 Карлос Алькарас (теннисист)
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда сборной Польши: «Довбик – не звезда. Этот трансфер для Ромы...»
Футбол | 25 августа 2024, 08:22 9
Легенда сборной Польши: «Довбик – не звезда. Этот трансфер для Ромы...»
Легенда сборной Польши: «Довбик – не звезда. Этот трансфер для Ромы...»

Збигнев Бонек оценил подписание «Ромой» Довбика

Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Бокс | 25 августа 2024, 07:32 0
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена

«Железный Майк» выделил боксеров разных поколений

Леоненко назвал защитника Шахтера, который играет только из-за лимита
Футбол | 25.08.2024, 14:50
Леоненко назвал защитника Шахтера, который играет только из-за лимита
Леоненко назвал защитника Шахтера, который играет только из-за лимита
ВИДЕО. Финал турнира ATP в Уинстон-Сейлеме едва не завершился досрочно
Теннис | 25.08.2024, 12:28
ВИДЕО. Финал турнира ATP в Уинстон-Сейлеме едва не завершился досрочно
ВИДЕО. Финал турнира ATP в Уинстон-Сейлеме едва не завершился досрочно
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
Футбол | 25.08.2024, 00:44
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
25.08.2024, 01:11
Бокс
Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ
Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ
23.08.2024, 18:14 19
Футбол
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
23.08.2024, 18:33 8
Футбол
Фиаско Шахтера, Карпаты выиграли Суперкубок, Усик подарил пояс WBC
Фиаско Шахтера, Карпаты выиграли Суперкубок, Усик подарил пояс WBC
25.08.2024, 06:48
Другие виды
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
24.08.2024, 15:37 7
Футбол
Он получил вызов. Экс-кипер Украины U-21 сменил футбольное гражданство
Он получил вызов. Экс-кипер Украины U-21 сменил футбольное гражданство
23.08.2024, 19:17 2
Футбол
Обидчица Свитолиной сыграет в финале в Монтеррее с неожиданной соперницей
Обидчица Свитолиной сыграет в финале в Монтеррее с неожиданной соперницей
24.08.2024, 10:55 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем