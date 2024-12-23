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Фулхэм
22.12.2024 16:00 – FT 0 : 0
Саутгемптон
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Англия
23 декабря 2024, 05:28 |
22
0

Фулгэм – Саутгемптон – 0:0. Фанаты голов не увидели. Обзор матча

Смотрите видеообзор матча 17-го тура АПЛ

23 декабря 2024, 05:28 |
22
0
Фулгэм – Саутгемптон – 0:0. Фанаты голов не увидели. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 22 декабря, был сыгран поединок, в котором «Фулхем» принимал «Саутгемптон».

Местом проведения футбольного матча стал стадион «Крейвен Коттедж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обе команды стремились победить, но никому не удавалось открыть счет на табло. В таком ритме коллективы провели 90 минут, однако так и не обнаружили более сильного – 0:0.

Чемпионат Англии. 17-й тур

«Фулхэм» – «Саутгемптон» – 0:0

Видеообзор матча:

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Фулхэм Саутгемптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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