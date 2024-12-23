В воскресенье, 22 декабря, был сыгран поединок, в котором «Фулхем» принимал «Саутгемптон».

Местом проведения футбольного матча стал стадион «Крейвен Коттедж».

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Обе команды стремились победить, но никому не удавалось открыть счет на табло. В таком ритме коллективы провели 90 минут, однако так и не обнаружили более сильного – 0:0.

Чемпионат Англии. 17-й тур

«Фулхэм» – «Саутгемптон» – 0:0

Видеообзор матча: