22.12.2024 16:00 – FT 0 : 0
Англия23 декабря 2024, 05:28 |
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Фулгэм – Саутгемптон – 0:0. Фанаты голов не увидели. Обзор матча
Смотрите видеообзор матча 17-го тура АПЛ
23 декабря 2024, 05:28 |
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В воскресенье, 22 декабря, был сыгран поединок, в котором «Фулхем» принимал «Саутгемптон».
Местом проведения футбольного матча стал стадион «Крейвен Коттедж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Обе команды стремились победить, но никому не удавалось открыть счет на табло. В таком ритме коллективы провели 90 минут, однако так и не обнаружили более сильного – 0:0.
Чемпионат Англии. 17-й тур
«Фулхэм» – «Саутгемптон» – 0:0
Видеообзор матча:
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