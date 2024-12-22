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22 декабря 2024, 09:05 | Обновлено 22 декабря 2024, 09:11
216
0

Третий тур WL-2024: Свентек одолела Рыбакину, Кирьос и Рууд сыграли в паре

21 декабря Eagles одолели Falcons, Hawks справились с Kites

22 декабря 2024, 09:05 | Обновлено 22 декабря 2024, 09:11
216
0
Третий тур WL-2024: Свентек одолела Рыбакину, Кирьос и Рууд сыграли в паре
Twitter

21 декабря в ОАЭ состоялись матчевые противостояния второго тура выставочного командного турнира World Tennis League.

Falcons одолели Eagles одолели Falcons (20:15), Hawks справились с Kites (20:17).

Результаты третьего игрового дня:

Falcons – Eagles – 15:20

  • Елена Рыбакина – Ига Свентек – 3:6
  • Каролин Гарсия / Елена Рыбакина – Паула Бадоса / Ига Свентек – 2:6
  • Андрей Рублев / Денис Шаповалов – Стефанос Циципас / Александр Шевченко – 4:6
  • Андрей Рублев – Стефанос Циципас – 6:1, 0:1

Hawks – Kites – 20:17

  • Мирра Андреева / Арина Соболенко – Жасмин Паолини / Симона Халеп – 6:1
  • Мирра Андреева – Жасмин Паолини – 6:4
  • Джордан Томпсон / Сумит Нагал – Каспер Рууд / Ник Кирьос – 4:6
  • Сумит Нагал – Каспер Рууд – 3:6, 1:0

Интересно, что Ник и Каспер сыграли в одной паре, хот они несколько лет были не в лучших отношениях. Конфликт начался с того, что в 2019 году Кирьоса сняли с их матча в Риме после того, как он кинул стул на корт. Рууд в интервью назвал его идиотом, а австралиец заявил, что он скучный. Позже Ник также критиковал грунтовых теннисистов, в частности упоминая норвежца.

После трех туров первое место заняли Соколы с 68 очками. Вторая позиция у Ястребов – 67 баллов. Коршуны с 63 пунктами расположились на третьей строчке, а Орлы с 54 замкнули квартет. В финал вышли Eagles и Hawks, которые и разыграют между собой трофей.

Решающее противостояние WL-2024 состоится 22 декабря. Старт встречи запланирован на 15:00 по Киеву.

Фотогалерея третьего игрового дня World Tennis League

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World Tennis League Елена Рыбакина Ига Свёнтек Каролин Гарсия Паула Бадоса Андрей Рублев Стефанос Циципас Александр Шевченко (теннис) Денис Шаповалов Мирра Андреева Арина Соболенко Жасмин Паолини Симона Халеп Джордан Томпсон (теннисист) Каспер Рууд Сумит Нагал Ник Кирьос
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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