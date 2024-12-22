Третий тур WL-2024: Свентек одолела Рыбакину, Кирьос и Рууд сыграли в паре

21 декабря в ОАЭ состоялись матчевые противостояния второго тура выставочного командного турнира World Tennis League.

Falcons одолели Eagles одолели Falcons (20:15), Hawks справились с Kites (20:17).

Результаты третьего игрового дня:

Falcons – Eagles – 15:20

Елена Рыбакина – Ига Свентек – 3:6

– 3:6 Каролин Гарсия / Елена Рыбакина – Паула Бадоса / Ига Свентек – 2:6

Андрей Рублев / Денис Шаповалов – Стефанос Циципас / Александр Шевченко – 4:6

– 4:6 Андрей Рублев – Стефанос Циципас – 6:1, 0:1

Hawks – Kites – 20:17

Мирра Андреева / Арина Соболенко – Жасмин Паолини / Симона Халеп – 6:1

– Жасмин Паолини / Симона Халеп – 6:1 Мирра Андреева – Жасмин Паолини – 6:4

– Жасмин Паолини – 6:4 Джордан Томпсон / Сумит Нагал – Каспер Рууд / Ник Кирьос – 4:6

– 4:6 Сумит Нагал – Каспер Рууд – 3:6, 1:0

Интересно, что Ник и Каспер сыграли в одной паре, хот они несколько лет были не в лучших отношениях. Конфликт начался с того, что в 2019 году Кирьоса сняли с их матча в Риме после того, как он кинул стул на корт. Рууд в интервью назвал его идиотом, а австралиец заявил, что он скучный. Позже Ник также критиковал грунтовых теннисистов, в частности упоминая норвежца.

После трех туров первое место заняли Соколы с 68 очками. Вторая позиция у Ястребов – 67 баллов. Коршуны с 63 пунктами расположились на третьей строчке, а Орлы с 54 замкнули квартет. В финал вышли Eagles и Hawks, которые и разыграют между собой трофей.

Решающее противостояние WL-2024 состоится 22 декабря. Старт встречи запланирован на 15:00 по Киеву.

Фотогалерея третьего игрового дня World Tennis League