Третий тур WL-2024: Свентек одолела Рыбакину, Кирьос и Рууд сыграли в паре

21 декабря в ОАЭ состоялись матчевые противостояния второго тура выставочного командного турнира World Tennis League.

Falcons одолели Eagles одолели Falcons (20:15), Hawks справились с Kites (20:17).

Результаты третьего игрового дня:

Falcons – Eagles – 15:20

Hawks – Kites – 20:17

Интересно, что Ник и Каспер сыграли в одной паре, хот они несколько лет были не в лучших отношениях. Конфликт начался с того, что в 2019 году Кирьоса сняли с их матча в Риме после того, как он кинул стул на корт. Рууд в интервью назвал его идиотом, а австралиец заявил, что он скучный. Позже Ник также критиковал грунтовых теннисистов, в частности упоминая норвежца.

После трех туров первое место заняли Соколы с 68 очками. Вторая позиция у Ястребов – 67 баллов. Коршуны с 63 пунктами расположились на третьей строчке, а Орлы с 54 замкнули квартет. В финал вышли Eagles и Hawks, которые и разыграют между собой трофей.

Решающее противостояние WL-2024 состоится 22 декабря. Старт встречи запланирован на 15:00 по Киеву.

Фотогалерея третьего игрового дня World Tennis League

Season 3 of the World Tennis League is all set to serve an epic FINALS, with #gamechangers.falcons playing against @Toyamsportsltd Hawks, yet again!⁰⁰They came face-to-face in the first match of the season and they are now ready for the final showdown! 🏆⁰⁰⁰#wtl #tennis pic.twitter.com/ft2Wq0ns2b