Третий тур WL-2024: Свентек одолела Рыбакину, Кирьос и Рууд сыграли в паре
21 декабря Eagles одолели Falcons, Hawks справились с Kites
21 декабря в ОАЭ состоялись матчевые противостояния второго тура выставочного командного турнира World Tennis League.
Falcons одолели Eagles одолели Falcons (20:15), Hawks справились с Kites (20:17).
Результаты третьего игрового дня:
Falcons – Eagles – 15:20
- Елена Рыбакина – Ига Свентек – 3:6
- Каролин Гарсия / Елена Рыбакина – Паула Бадоса / Ига Свентек – 2:6
- Андрей Рублев / Денис Шаповалов – Стефанос Циципас / Александр Шевченко – 4:6
- Андрей Рублев – Стефанос Циципас – 6:1, 0:1
Hawks – Kites – 20:17
- Мирра Андреева / Арина Соболенко – Жасмин Паолини / Симона Халеп – 6:1
- Мирра Андреева – Жасмин Паолини – 6:4
- Джордан Томпсон / Сумит Нагал – Каспер Рууд / Ник Кирьос – 4:6
- Сумит Нагал – Каспер Рууд – 3:6, 1:0
Интересно, что Ник и Каспер сыграли в одной паре, хот они несколько лет были не в лучших отношениях. Конфликт начался с того, что в 2019 году Кирьоса сняли с их матча в Риме после того, как он кинул стул на корт. Рууд в интервью назвал его идиотом, а австралиец заявил, что он скучный. Позже Ник также критиковал грунтовых теннисистов, в частности упоминая норвежца.
После трех туров первое место заняли Соколы с 68 очками. Вторая позиция у Ястребов – 67 баллов. Коршуны с 63 пунктами расположились на третьей строчке, а Орлы с 54 замкнули квартет. В финал вышли Eagles и Hawks, которые и разыграют между собой трофей.
Решающее противостояние WL-2024 состоится 22 декабря. Старт встречи запланирован на 15:00 по Киеву.
Фотогалерея третьего игрового дня World Tennis League
Season 3 of the World Tennis League is all set to serve an epic FINALS, with #gamechangers.falcons playing against @Toyamsportsltd Hawks, yet again!⁰⁰They came face-to-face in the first match of the season and they are now ready for the final showdown! 🏆⁰⁰⁰#wtl #tennis pic.twitter.com/ft2Wq0ns2b— World Tennis League (@TennisWorl76726) December 21, 2024
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