На турнире АТР 500 в Рио-де-Жанейро определена пара финалистов

22 февраля на грунтовом турнире АТР 500 в Рио-де-Жанейро состоялись полуфинальные матчи и была определена финальная пара.

Французский теннисист Александр Мюллер в трех сетах переиграл Франсиско Комесанью за 2 часа и 56 минут.

Для Мюллера это будет третий финал на уровне АТР в карьере и второй в 2025 году. В январе он стал чемпионом на соревнованиях АТР 250 в Гонконге.

В еще одном полуфинальном противостоянии в Рио пятый сеяный Себастьян Баэс одолел своего соотечественника Камило Уго Карабелью в трех партиях за 1 час и 46 минут.

Баэс проведет девятый титульный матч в Туре и поборется за седьмой трофей. Себастьян впервые с февраля 2024 года вышел в финал. Аргентинец является действующим чемпионом в Рио.

Финал в Рио пройдет 23 февраля и начнется в 22:30 по Киеву.

АТР 500 Рио-де-Жанейро. Пары 1/2 финала

Франсиско Комесанья – Александр Мюллер – 5:7, 7:6 (7:3), 3:6

Себастьян Баэс [5] – Камило Уго Карабельи [LL] – 3:6, 6:1, 6:1