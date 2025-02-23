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ATP
23 февраля 2025, 06:16 | Обновлено 23 февраля 2025, 06:34
109
0

На турнире АТР 500 в Рио-де-Жанейро определена пара финалистов

Александр Мюллер в поединке за трофей сыграет против Себастьяна Баэса

23 февраля 2025, 06:16 | Обновлено 23 февраля 2025, 06:34
109
0
На турнире АТР 500 в Рио-де-Жанейро определена пара финалистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Мюллер

22 февраля на грунтовом турнире АТР 500 в Рио-де-Жанейро состоялись полуфинальные матчи и была определена финальная пара.

Французский теннисист Александр Мюллер в трех сетах переиграл Франсиско Комесанью за 2 часа и 56 минут.

Для Мюллера это будет третий финал на уровне АТР в карьере и второй в 2025 году. В январе он стал чемпионом на соревнованиях АТР 250 в Гонконге.

В еще одном полуфинальном противостоянии в Рио пятый сеяный Себастьян Баэс одолел своего соотечественника Камило Уго Карабелью в трех партиях за 1 час и 46 минут.

Баэс проведет девятый титульный матч в Туре и поборется за седьмой трофей. Себастьян впервые с февраля 2024 года вышел в финал. Аргентинец является действующим чемпионом в Рио.

Финал в Рио пройдет 23 февраля и начнется в 22:30 по Киеву.

АТР 500 Рио-де-Жанейро. Пары 1/2 финала

Франсиско Комесанья – Александр Мюллер – 5:7, 7:6 (7:3), 3:6
Себастьян Баэс [5] – Камило Уго Карабельи [LL] – 3:6, 6:1, 6:1

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ATP Рио-де-Жанейро Франсиско Комесанья Себастьян Баэс Александр Мюллер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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