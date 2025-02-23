На турнире АТР 500 в Рио-де-Жанейро определена пара финалистов
Александр Мюллер в поединке за трофей сыграет против Себастьяна Баэса
22 февраля на грунтовом турнире АТР 500 в Рио-де-Жанейро состоялись полуфинальные матчи и была определена финальная пара.
Французский теннисист Александр Мюллер в трех сетах переиграл Франсиско Комесанью за 2 часа и 56 минут.
Для Мюллера это будет третий финал на уровне АТР в карьере и второй в 2025 году. В январе он стал чемпионом на соревнованиях АТР 250 в Гонконге.
В еще одном полуфинальном противостоянии в Рио пятый сеяный Себастьян Баэс одолел своего соотечественника Камило Уго Карабелью в трех партиях за 1 час и 46 минут.
Баэс проведет девятый титульный матч в Туре и поборется за седьмой трофей. Себастьян впервые с февраля 2024 года вышел в финал. Аргентинец является действующим чемпионом в Рио.
Финал в Рио пройдет 23 февраля и начнется в 22:30 по Киеву.
АТР 500 Рио-де-Жанейро. Пары 1/2 финала
Франсиско Комесанья – Александр Мюллер – 5:7, 7:6 (7:3), 3:6
Себастьян Баэс [5] – Камило Уго Карабельи [LL] – 3:6, 6:1, 6:1
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