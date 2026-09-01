Финалист РГ-26 стартовал на US Open с камбека после проигранных двух сетов

Шестой номер мирового рейтинга АТР и финалист Ролан Гаррос 2026 Флавио Коболли (Италия) стартовал на Открытом чемпионате США 2026 с непростой победы.

В первом раунде итальянец оформил камбек в матче против представителя Аргентины Франсиско Комесаньи (АТР 119) за 4 часа и 14 минут.

US Open 2026. 1/64 финала

Франсиско Комесанья (Аргентина) – Флавио Коболли (Италия) [5] – 6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 4:6

В пятой партии Коболли уступал 0:2, но все-таки сумел завершить поединок своей победой.

Флавио во второй раз одолел Франсиско – в апреле этого года Коболли переиграл Комесанью на Мастерсе в Монте-Карло.

Коболли впервые за 10 матчей отыгрался с 0:2 по сетам. Для Флавио это 32-я победа в этом сезоне и 10-я на турнирах Grand Slam.

Во втором круге USO-2026 итальянец сыграет с победителем пары Нишеш Басаваредди – Тристан Скулкейт.

Фото с матча

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