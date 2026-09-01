Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Финалист РГ-26 стартовал на US Open с камбека после проигранных двух сетов
US Open
01 сентября 2026, 22:31 | Обновлено 01 сентября 2026, 22:39
91
0

Финалист РГ-26 стартовал на US Open с камбека после проигранных двух сетов

Флавио Коболли одержал непростую победу над Франсиско Комесаньей в 1-м раунде мейджора

01 сентября 2026, 22:31 | Обновлено 01 сентября 2026, 22:39
91
0
Финалист РГ-26 стартовал на US Open с камбека после проигранных двух сетов
Getty Images/Global Images Ukraine. Флавио Коболли
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Шестой номер мирового рейтинга АТР и финалист Ролан Гаррос 2026 Флавио Коболли (Италия) стартовал на Открытом чемпионате США 2026 с непростой победы.

В первом раунде итальянец оформил камбек в матче против представителя Аргентины Франсиско Комесаньи (АТР 119) за 4 часа и 14 минут.

US Open 2026. 1/64 финала

Франсиско Комесанья (Аргентина) – Флавио Коболли (Италия) [5] – 6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 4:6

В пятой партии Коболли уступал 0:2, но все-таки сумел завершить поединок своей победой.

Флавио во второй раз одолел Франсиско – в апреле этого года Коболли переиграл Комесанью на Мастерсе в Монте-Карло.

Коболли впервые за 10 матчей отыгрался с 0:2 по сетам. Для Флавио это 32-я победа в этом сезоне и 10-я на турнирах Grand Slam.

Во втором круге USO-2026 итальянец сыграет с победителем пары Нишеш Басаваредди – Тристан Скулкейт.

Фото с матча

Инфографика

По теме:
Юлия Стародубцева – Элла Зайдель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стародубцева ждет. Старт игрового дня на US Open 2026 отложен из-за дождя
У Ходара изменился первый соперник на US Open 2026 за 2.5 часа до матча
Франсиско Комесанья Флавио Коболли US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис принял решение по тренеру Динамо после поражения от Буковины
Футбол | 01 сентября 2026, 08:02 40
Суркис принял решение по тренеру Динамо после поражения от Буковины
Суркис принял решение по тренеру Динамо после поражения от Буковины

Президент клуба ищет преемника Костюка

Владимир КЛИЧКО: «Это мой соперник. Он невероятно силен»
Бокс | 01 сентября 2026, 06:38 0
Владимир КЛИЧКО: «Это мой соперник. Он невероятно силен»
Владимир КЛИЧКО: «Это мой соперник. Он невероятно силен»

Боксер вспомнил финал ОИ-1996

Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 1 сентября
Теннис | 01.09.2026, 13:46
Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 1 сентября
Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 1 сентября
«Фанаты этого не понимают». Романо раскрыл детали перехода Мудрика
Футбол | 01.09.2026, 14:32
«Фанаты этого не понимают». Романо раскрыл детали перехода Мудрика
«Фанаты этого не понимают». Романо раскрыл детали перехода Мудрика
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты дешёвый наркоторговец, чертов идиот»
Бокс | 01.09.2026, 06:08
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты дешёвый наркоторговец, чертов идиот»
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты дешёвый наркоторговец, чертов идиот»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чемпион мира назвал виновного в поражении Итаумы от Хрговича
Чемпион мира назвал виновного в поражении Итаумы от Хрговича
31.08.2026, 05:02 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен супербой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен супербой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе
01.09.2026, 10:21 3
Бокс
Динамо приняло радикальное решение после привозов Суркиса
Динамо приняло радикальное решение после привозов Суркиса
31.08.2026, 19:39 10
Футбол
Суркис принял радикальное решение после фиаско Динамо от Буковины
Суркис принял радикальное решение после фиаско Динамо от Буковины
01.09.2026, 07:15 33
Футбол
Магучих взяла 2,00 м и заняла второе место в Германии, Левченко – 5-я
Магучих взяла 2,00 м и заняла второе место в Германии, Левченко – 5-я
30.08.2026, 18:07 21
Другие виды
Моуриньо разочаровался в игроке Реала и исключил его из состава
Моуриньо разочаровался в игроке Реала и исключил его из состава
31.08.2026, 01:32 1
Футбол
Два привоза от вратаря. Таблица УПЛ: Динамо впервые потеряло очки
Два привоза от вратаря. Таблица УПЛ: Динамо впервые потеряло очки
01.09.2026, 06:23 34
Футбол
Красюк объяснил, почему Усик не захотел драться с Итаумой
Красюк объяснил, почему Усик не захотел драться с Итаумой
01.09.2026, 09:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем