Финалист РГ-26 стартовал на US Open с камбека после проигранных двух сетов
Флавио Коболли одержал непростую победу над Франсиско Комесаньей в 1-м раунде мейджора
Шестой номер мирового рейтинга АТР и финалист Ролан Гаррос 2026 Флавио Коболли (Италия) стартовал на Открытом чемпионате США 2026 с непростой победы.
В первом раунде итальянец оформил камбек в матче против представителя Аргентины Франсиско Комесаньи (АТР 119) за 4 часа и 14 минут.
US Open 2026. 1/64 финала
Франсиско Комесанья (Аргентина) – Флавио Коболли (Италия) [5] – 6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 4:6
В пятой партии Коболли уступал 0:2, но все-таки сумел завершить поединок своей победой.
Флавио во второй раз одолел Франсиско – в апреле этого года Коболли переиграл Комесанью на Мастерсе в Монте-Карло.
Коболли впервые за 10 матчей отыгрался с 0:2 по сетам. Для Флавио это 32-я победа в этом сезоне и 10-я на турнирах Grand Slam.
Во втором круге USO-2026 итальянец сыграет с победителем пары Нишеш Басаваредди – Тристан Скулкейт.
Фото с матча
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент клуба ищет преемника Костюка
Боксер вспомнил финал ОИ-1996