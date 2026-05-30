Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Супертай-брейк из 28 очков: Берреттини выиграл 5-часовую зарубу на РГ-2026
Ролан Гаррос
30 мая 2026, 20:19 | Обновлено 30 мая 2026, 20:39
442
0

Супертай-брейк из 28 очков: Берреттини выиграл 5-часовую зарубу на РГ-2026

Маттео вырвал победу в триллере против Франсиско Комесаньи и вышел в 1/8 финала

30 мая 2026, 20:19 | Обновлено 30 мая 2026, 20:39
442
0
Супертай-брейк из 28 очков: Берреттини выиграл 5-часовую зарубу на РГ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини

Бывшая шестая ракетка мира в мужском одиночном разряде Маттео Берреттини (Италия, ATP 105) пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2026.

В третьем раунде итальянец вырвал победу у представителя Аргентины Франсиско Комесаньи в триллере на пять сетов. Все решилось на супертай-брейке из 28 очков, встреча завершилась за 5 часов и 13 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Маттео Берреттини (Италия) – Франсиско Комесанья (Аргентина) – 7:6 (7:3), 5:7, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (15:13)

На супертай-брейке Берреттини отыграл два матчбола.

Маттео впервые за пять лет выступает на Ролан Гаррос. Помимо Комесаньи, он также выбил Мартона Фучовича и Артура Риндеркнеша. Его следующим соперником будет либо Хуан Мануэль Черундоло, либо Мартин Ландалусе.

Маттео впервые с Уимблдона-2023 сыграет во второй неделе турнира Grand Slam. Матч с Комесаньей стал для итальянца самым длинным в его карьере.

Также Берреттини стал лишь вторым итальянцем в Открытой эре после Янника Синнера кому удалос добраться до четвертого раунда на всех четырех мейджорах.

Другие результаты игрового дня на Ролан Гаррос 2026:

  • Франсиско Черундоло (Аргентина) [25] – Закари Свайда (США) – 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 3:6
  • Флавио Коболли (Италия) [10] – Лернер Тьен (США) [18] – 6:2, 6:2, 6:3

По теме:
Надежда Киченок с напарницей отыграли два матчбола на пути в 1/8 финала РГ
Александра ОЛЕЙНИКОВА: «Мы не можем этого делать»
Шестая ракетка мира не сумела выйти в 1/8 финала Ролан Гаррос, уступив 92-й
Франсиско Комесанья Маттео Берреттини Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Бокс | 30 мая 2026, 07:48 0
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов

Сергей Лапин – о бое Александра с Верховеном

Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Футбол | 30 мая 2026, 10:01 8
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы

Турецкий «Трабзонспор» начал работу над трансфером вингера сборной Украины

ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
Хоккей | 30.05.2026, 00:07
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
Футбол | 30.05.2026, 06:58
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
Футбол | 30.05.2026, 16:59
ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
30.05.2026, 08:57 1
Бокс
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
29.05.2026, 23:09 8
Теннис
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
29.05.2026, 00:28 12
Бокс
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
29.05.2026, 09:52 11
Футбол
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
29.05.2026, 07:22 6
Футбол
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
29.05.2026, 05:44 5
Бокс
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
29.05.2026, 13:17
Футбол
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
29.05.2026, 08:22 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем