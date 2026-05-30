Супертай-брейк из 28 очков: Берреттини выиграл 5-часовую зарубу на РГ-2026

Бывшая шестая ракетка мира в мужском одиночном разряде Маттео Берреттини (Италия, ATP 105) пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2026.

В третьем раунде итальянец вырвал победу у представителя Аргентины Франсиско Комесаньи в триллере на пять сетов. Все решилось на супертай-брейке из 28 очков, встреча завершилась за 5 часов и 13 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Маттео Берреттини (Италия) – Франсиско Комесанья (Аргентина) – 7:6 (7:3), 5:7, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (15:13)

На супертай-брейке Берреттини отыграл два матчбола.

Маттео впервые за пять лет выступает на Ролан Гаррос. Помимо Комесаньи, он также выбил Мартона Фучовича и Артура Риндеркнеша. Его следующим соперником будет либо Хуан Мануэль Черундоло, либо Мартин Ландалусе.

Маттео впервые с Уимблдона-2023 сыграет во второй неделе турнира Grand Slam. Матч с Комесаньей стал для итальянца самым длинным в его карьере.

Также Берреттини стал лишь вторым итальянцем в Открытой эре после Янника Синнера кому удалос добраться до четвертого раунда на всех четырех мейджорах.

Другие результаты игрового дня на Ролан Гаррос 2026: