Супертай-брейк из 28 очков: Берреттини выиграл 5-часовую зарубу на РГ-2026
Маттео вырвал победу в триллере против Франсиско Комесаньи и вышел в 1/8 финала
Бывшая шестая ракетка мира в мужском одиночном разряде Маттео Берреттини (Италия, ATP 105) пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2026.
В третьем раунде итальянец вырвал победу у представителя Аргентины Франсиско Комесаньи в триллере на пять сетов. Все решилось на супертай-брейке из 28 очков, встреча завершилась за 5 часов и 13 минут.
Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала
Маттео Берреттини (Италия) – Франсиско Комесанья (Аргентина) – 7:6 (7:3), 5:7, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (15:13)
На супертай-брейке Берреттини отыграл два матчбола.
Маттео впервые за пять лет выступает на Ролан Гаррос. Помимо Комесаньи, он также выбил Мартона Фучовича и Артура Риндеркнеша. Его следующим соперником будет либо Хуан Мануэль Черундоло, либо Мартин Ландалусе.
Маттео впервые с Уимблдона-2023 сыграет во второй неделе турнира Grand Slam. Матч с Комесаньей стал для итальянца самым длинным в его карьере.
Также Берреттини стал лишь вторым итальянцем в Открытой эре после Янника Синнера кому удалос добраться до четвертого раунда на всех четырех мейджорах.
Другие результаты игрового дня на Ролан Гаррос 2026:
- Франсиско Черундоло (Аргентина) [25] – Закари Свайда (США) – 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 3:6
- Флавио Коболли (Италия) [10] – Лернер Тьен (США) [18] – 6:2, 6:2, 6:3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Лапин – о бое Александра с Верховеном
Турецкий «Трабзонспор» начал работу над трансфером вингера сборной Украины