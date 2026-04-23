Монфис проиграл стартовый поединок на турнире ATP 1000 в Мадриде
Гаэль уступил Камило Уго Карабельи в двух сетах
Французский теннисист Гаэль Монфис (ATP 200) завершил выступление на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.
Монфис проиграл аргентинцу Камило Уго Карабельи (ATP 57) в двух сетах за 1 час и 18 минут – 3:6, 4:6.
Гаєль получил wild card от организаторов турнира.
Это была первая очная встрча игроков.
В поединке 1/32 финала аргентинец сыграет с итальянцеи Флавио Коболли (ATP 13).
ATP 1000 Мадрид. Грунт, 1/64 финала
Камило Уго Карабельи – Гаэль Монфис [WC] – 6:3, 6:4
