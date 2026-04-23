Монфис проиграл стартовый поединок на турнире ATP 1000 в Мадриде

Французский теннисист Гаэль Монфис (ATP 200) завершил выступление на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.

Монфис проиграл аргентинцу Камило Уго Карабельи (ATP 57) в двух сетах за 1 час и 18 минут – 3:6, 4:6.

Гаєль получил wild card от организаторов турнира.

Это была первая очная встрча игроков.

В поединке 1/32 финала аргентинец сыграет с итальянцеи Флавио Коболли (ATP 13).

ATP 1000 Мадрид. Грунт, 1/64 финала

Камило Уго Карабельи – Гаэль Монфис [WC] – 6:3, 6:4

