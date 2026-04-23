Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Монфис проиграл стартовый поединок на турнире ATP 1000 в Мадриде
ATP
23 апреля 2026, 19:40 | Обновлено 23 апреля 2026, 19:48
2

Монфис проиграл стартовый поединок на турнире ATP 1000 в Мадриде

Гаэль уступил Камило Уго Карабельи в двух сетах

23 апреля 2026, 19:40 | Обновлено 23 апреля 2026, 19:48
2 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (ATP 200) завершил выступление на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.

Монфис проиграл аргентинцу Камило Уго Карабельи (ATP 57) в двух сетах за 1 час и 18 минут – 3:6, 4:6.

Гаєль получил wild card от организаторов турнира.

Это была первая очная встрча игроков.

В поединке 1/32 финала аргентинец сыграет с итальянцеи Флавио Коболли (ATP 13).

ATP 1000 Мадрид. Грунт, 1/64 финала

Камило Уго Карабельи Гаэль Монфис [WC] – 6:3, 6:4

Фотогалерея матча

По теме:
ВИДЕО. Надаль, Синнер, Беллингем и Куртуа сыграли в теннис на Бернабеу
Сыграет ли Алькарас на Мастерсе в Риме? Что известно
Жребий Мастерса в Мадриде. С кем сыграет Синнер в первом круге?
Камило Уго Карабельи Гаэль Монфис ATP Мадрид
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снигур без шансов проиграла Свентек в 1/32 финала WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 23 апреля 2026, 16:06 28
Снигур без шансов проиграла Свентек в 1/32 финала WTA 1000 в Мадриде

Костюк проиграла стартовый матч в парном разряде турнира WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 23 апреля 2026, 18:41 4
Костюк проиграла стартовый матч в парном разряде турнира WTA 1000 в Мадриде

Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Футбол | 22.04.2026, 22:22
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Футбол | 22.04.2026, 22:23
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Футбол | 22.04.2026, 22:21
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
чоловік вирішив підтримати свою дружину і разом поїхати додому 
Ответить
+1
Еліні з Монею не можно разом приїзжати на одін турнір!Не висипаються й програють вже у 1 колі. 
Ответить
0
Популярные новости
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
22.04.2026, 18:11 9
Футбол
Ракета на взлете. Ронни О'Салливан на старте ЧМ проводит легкую прогулку
21.04.2026, 21:12
Снукер
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
21.04.2026, 19:27 1
Бокс
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
22.04.2026, 09:12 18
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
22.04.2026, 09:41 1
Бокс
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
22.04.2026, 07:22
Бокс
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
21.04.2026, 17:24 9
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько
21.04.2026, 22:00 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем