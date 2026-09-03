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  4. Гаэль Монфис – Лернер Тьен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
03 сентября 2026, 16:34 |
254
0

Гаэль Монфис – Лернер Тьен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала US Open 2026

03 сентября 2026, 16:34 |
254
0
Гаэль Монфис – Лернер Тьен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис
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В ночь на 4 сентября муж Элины Свитолиной, французский теннисист Гаэль Монфис (WTA 311) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2026.

Во втором раунде француз встретится с представителем США Лернером Тьеном (WTA 15). Поединок начнется 3-м запуском на корте Louis Armstrong Stadium после игры Олейникова – Эала. Ориентировочное время старта матча – 02:00 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперников. Счет 1:0 в пользу Тьена.

Победитель поединка в третьем круге американского мейджора встретится либо с Якубом Меншиком, либо с Юрием Родионовым.

📺 Видеотрансляция

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Гаэль Монфис Лернер Тьен смотреть онлайн US Open 2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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