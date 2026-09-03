Гаэль Монфис – Лернер Тьен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 4 сентября муж Элины Свитолиной, французский теннисист Гаэль Монфис (WTA 311) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2026.

Во втором раунде француз встретится с представителем США Лернером Тьеном (WTA 15). Поединок начнется 3-м запуском на корте Louis Armstrong Stadium после игры Олейникова – Эала. Ориентировочное время старта матча – 02:00 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперников. Счет 1:0 в пользу Тьена.

Победитель поединка в третьем круге американского мейджора встретится либо с Якубом Меншиком, либо с Юрием Родионовым.

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