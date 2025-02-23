С дублем Филиппова. Александрия победила Зарю
Подопечные Руслана Ротаня продолжают бороться за верхние места
В воскресенье, 23 февраля, в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025 встречались «Александрия» и «Заря».
Матч проходил на стадионе «Ника» в Александрии.
С первых минут команды продемонстрировали яркий и динамичный футбол. Как «Александрия», так и «Заря» пытались как можно быстрее открыть счет, но это удалось лишь в конце первого тайма.
На 43-й минуте игрок «Зари» Тронтель навесил в штрафную площадь «Александрии», где Попара головой переправил мяч на левый фланг. Роман Вантух, оказавшись без опеки, нанес мощный удар, который «прошил» голкипера соперников - 0:1.
Впрочем, «Александрия» мгновенно ответила. В следующей атаке Александр Филиппов сравнял счет, и команды ушли на перерыв при ничейном результате - 1:1.
В начале второго тайма Мишнев обыграл Башича и отдал передачу на Филиппова, который без помех отправил мяч в пустые ворота. Игроки «Зари» настаивали на нарушении правил со стороны Мишнева, однако арбитр не обратился к VAR.
Впоследствии арбитр Козыряцкий вызвал еще больше эмоций у игроков и тренерского штаба обеих команд. Сначала он не зафиксировал нарушение на Будковском, а затем показал желтую карточку Вакуле за симуляцию. Представители «Зари» считали, что в обоих эпизодах судья должен был назначать пенальти.
В итоге «Александрия» одержала победу 2:1. Подопечные Руслана Ротаня закрепились на второй позиции, тогда как «Заря» остается на 10-м месте.
Украинская Премьер-лига. 18-й тур. 23 февраля
Александрия – Заря – 2:1
Голы: Филиппов, 45+1, 47, – Вантух, 43
Предупреждения: Ермаков, 90+1, - Мичин, 15, Вакула, 68
«Александрия»: Ермаков, Кравченко, Калюжный, Филиппов, Мишнев, Шепелев, Мартынюк, Кампос, Тедди, Шабанов, Безера
«Заря»: Сапутин, Джордан, Башич, Тронтель, Вантух, Допара, Горбач, Василец, Мичин, Белоцерковец, Будковский
Видео голов и обзор матча
События матча
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