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Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 18:23 | Обновлено 23 февраля 2025, 19:19
466
0

Динамо – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)

23 февраля проходит матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25

23 февраля 2025, 18:23 | Обновлено 23 февраля 2025, 19:19
466
0
Динамо – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо

23 февраля в 18:00 проходит матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

«Динамо» на клубной арене в Киеве принимает львовские «Карлаты».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч судья Николай Балакин из Киевской области.

Динамо лидирует в УПЛ с 43 очками, Карпаты занимают 6-ю позицию (24 пункта).

Динамо – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Динамо - Карпаты видео голов и обзор Николай Михайленко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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