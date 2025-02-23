Украина. Премьер лига23 февраля 2025, 18:23 | Обновлено 23 февраля 2025, 19:19
466
0
Динамо – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
23 февраля проходит матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25
23 февраля 2025, 18:23 | Обновлено 23 февраля 2025, 19:19
466
0
23 февраля в 18:00 проходит матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
«Динамо» на клубной арене в Киеве принимает львовские «Карлаты».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживает матч судья Николай Балакин из Киевской области.
Динамо лидирует в УПЛ с 43 очками, Карпаты занимают 6-ю позицию (24 пункта).
Динамо – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 23 февраля 2025, 12:50 6
Все же нужно было готовиться
Футбол | 23 февраля 2025, 18:59 1
Три украинца вышли в стартовом составе хозяев поля на матч чемпионата
Футбол | 23.02.2025, 06:47
Бокс | 23.02.2025, 01:53
Бокс | 22.02.2025, 21:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.02.2025, 20:11 2
23.02.2025, 08:41 1
21.02.2025, 20:58 2
22.02.2025, 07:50 10
22.02.2025, 21:40 5
23.02.2025, 07:01 3
22.02.2025, 17:49 80