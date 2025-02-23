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Манчестер Сити
23.02.2025 18:30 - : -
Ливерпуль
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Англия
23 февраля 2025, 03:16 | Обновлено 23 февраля 2025, 04:08
92
0

Манчестер Сити – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 26-го тура Английской Премьер-лиги

23 февраля 2025, 03:16 | Обновлено 23 февраля 2025, 04:08
92
0
Манчестер Сити – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 23-го лютого, состоится поединок 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Матч пройдет в Манчестере (Англия), на поле стадиона «Этихад», начало в 18:30.

Команда Хосепа Гвардиолы все еще математически остается в чемпионской гонке АПЛ, однако все уже понимают, что действующему чемпиону страны своим титулом придется поделиться с кем-то другим по итогам сезона. Возможно, «Ливерпуль» сделает на пути к итоговой первой строчке очередной шаг, так как «Арсенал» свой матч проиграл «Вест Хэму» накануне, и если отрыв от «канониров» достигнет одиннадцати очков, то ситуация для них станет совсем уж критичной. «Сити», впрочем, так есть, что терять.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
23 февраля 2025 -
18:30
Ливерпуль
Тотал меньше 3,5 1,76 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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