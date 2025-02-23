В воскресенье, 23-го лютого, состоится поединок 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Матч пройдет в Манчестере (Англия), на поле стадиона «Этихад», начало в 18:30.

Команда Хосепа Гвардиолы все еще математически остается в чемпионской гонке АПЛ, однако все уже понимают, что действующему чемпиону страны своим титулом придется поделиться с кем-то другим по итогам сезона. Возможно, «Ливерпуль» сделает на пути к итоговой первой строчке очередной шаг, так как «Арсенал» свой матч проиграл «Вест Хэму» накануне, и если отрыв от «канониров» достигнет одиннадцати очков, то ситуация для них станет совсем уж критичной. «Сити», впрочем, так есть, что терять.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль», за которой можно следить в украинской версии сайта.