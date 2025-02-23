Корона из рук в руки. Ливерпуль на Этихаде одолел Манчестер Сити

Чемпионская гонка в английской Премьер-лиге в этом сезоне является явлением, которое охотно обсуждает весь футбольный мир. Там во главе «Ливерпуля» появился нидерландский специалист Арне Слот, и сейчас все идет к тому, что уже в дебютном сезоне его команда может получить чемпионский титул. Конечно, когда мы говорим о контексте лишь двадцать шестого тура национального первенства, то забегать вперед еще слишком рано. Однако тенденции всем понятны.

В эти выходные у «красных» был очередной очень ответственный экзамен, потому что они приехали на «Этихад» в гости к действующему чемпиону страны, «Манчестер Сити». В первом круге «Ливерпуль» уже переигрывал команду Хосепа Гвардиолы, однако это было на «Энфилде» (2:0), поэтому на этот раз «горожане» стремились взять реванш перед родными болельщиками. Но в их текущем состоянии все эти разговоры о реванше уже выглядят просто амбициозными заявлениями.

В этот вечер «Сити» играл значительно лучше, чем мы иногда видели выступления в его исполнении в этом сезоне. Даже доминировала команда Гвардиолы над своими соперниками в определенный отрезках игры. Но только один, он же – самый важный в футболе, показатель оставался за «Ливерпулем» с 14 минуты и далее вплоть до самого финального свистка. Забитые мячи.

Так, в завершение первой четверти игрового часа гости поймали соперников на классном розыгрыше углового с левого фланга, который Мак Аллистер запустил низом на ближнюю для Собослаи, а тот отбросил в центр, где Салах пробил в дальний угол. Никто и не понял из защитников клуба из Манчестера в тот момент, что собственно произошло.

А в конце первого тайма «Ливерпуль» провел свою фирменную контратаку, и на этот раз уже Салах пасовал с правого края на Собослаи, а тот пробивал в ближний угол в пределах штрафной. И кто теперь будет вспоминать все те возможности команды Гвардиолы и даже гол, который забил Мармуш ударом под дальнюю штангу с правого фланга чужих владений, но его выстрел не засчитали из-за офсайда?

Во втором тайме картина почти не изменилась. «Ливерпуль» просто ждал на своей половине момент, когда можно будет в очередной раз выскочить в контратаку и снять вообще все вопросы в этой игре. А мы, как сторонние наблюдатели, постоянно оставались под впечатлением, что вот-вот, и «Сити» таки должен вскрыть чужую защиту, после чего появиться такая интрига, что ух...

Но ничего из этого не произошло. Несколько опасных ударов от хозяев мы таки увидели в пределах чужих владений, но при этом их едва не наказали сразу после перерыва в эпизоде с офсайдом у Собослаи во время передачи Гравенберха к правому флангу штрафной, откуда затем последовал пас на пустые для Джонса. А под занавес игры начали привозить и сами защитники Гвардиолы, поэтому никаких шансов на спасение у них не было.

В следующем туре «Манчестер Сити» будет гостить у лондонского «Тоттенхэма», а «Ливерпуль» примет «Ньюкасл».

Английская Премьер-лига. 26-й тур.

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» – 0:2

Голы: Салах, 14, Собослаи, 37

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Гвардиол, Аке (Диаш, 78), Хусанов, Льюис – Нико (Ковачич, 78), Де Брюйне (Макейти, 66) – Доку, Фоден, Савио – Мармуш (Гюндоган, 78).

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон (Цимикас, 73), ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд (Кванса, 90+2) – Мак Аллистер, Гравенберх – Собослаи, Джонс (Эндо, 74), Салах (Эллиотт, 90+1) – Диас (Гакпо, 79).

Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия)

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия).

Удары (в створ): 16 (5) – 8 (4)

Угловые: 7 – 5

Оффсайды: 2 – 4.

МАНЧЕСТЕР СИТИ – ЛИВЕРПУЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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