23 февраля в рамках АПЛ свою встречу проведут Манчестер Сити и Ливерпуль. Старт встречи запланирован на 18:30 по киевскому времени.

Манчестер Сити

«Горожане» продолжают огорчать фанатов в этом сезоне, в какой-то момент наступил спад, пропала уверенность, футболистов не узнать. На этой неделе Мансити ожидаемо вылетел из Лиги Чемпионов, проиграв на выезде Реалу 1:3, а дома было поражение 2:3.

Команда идет только четвертой в чемпионате, причем в первом квартете еще надо удержаться, отставание от лидирующего Ливерпуля составляет целых 17 очков, поэтому о борьбе за чемпионство можно забыть. В последнем туре подопечные Гвардиолы обыграли дома Ньюкасл со счетом 4:0, эта победа стала третьей в четырех матчах чемпионата.

Пока говорить о какой-то стабильности точно рано, сегодняшнему Манчестеру свойственно играть сумбурно, ошибаться в простых ситуациях. Есть ощущение, что футболисты хотят быстрейшего окончания этого слабого сезона.

Из-за повреждений предстоящий матч пропустят Аканджи, Бобб, Родри и Стоунз, под вопросом пока Холланд. Практически все перечисленные футболисты могли бы сыграть в старте, если были бы здоровы.

