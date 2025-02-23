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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
23.02.2025 18:30 - : -
Ливерпуль
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Англия
23 февраля 2025, 05:19 | Обновлено 23 февраля 2025, 05:36
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Манчестер Сити – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч

Поединок 26-го тура АПЛ 2024/25 начнется 23 февраля в 18:30 по Киеву

23 февраля 2025, 05:19 | Обновлено 23 февраля 2025, 05:36
122
0
Манчестер Сити – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч
Коллаж Sport.ua

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23 февраля в рамках АПЛ свою встречу проведут Манчестер Сити и Ливерпуль. Старт встречи запланирован на 18:30 по киевскому времени.

Манчестер Сити

«Горожане» продолжают огорчать фанатов в этом сезоне, в какой-то момент наступил спад, пропала уверенность, футболистов не узнать. На этой неделе Мансити ожидаемо вылетел из Лиги Чемпионов, проиграв на выезде Реалу 1:3, а дома было поражение 2:3.

Команда идет только четвертой в чемпионате, причем в первом квартете еще надо удержаться, отставание от лидирующего Ливерпуля составляет целых 17 очков, поэтому о борьбе за чемпионство можно забыть. В последнем туре подопечные Гвардиолы обыграли дома Ньюкасл со счетом 4:0, эта победа стала третьей в четырех матчах чемпионата.

Пока говорить о какой-то стабильности точно рано, сегодняшнему Манчестеру свойственно играть сумбурно, ошибаться в простых ситуациях. Есть ощущение, что футболисты хотят быстрейшего окончания этого слабого сезона.

Из-за повреждений предстоящий матч пропустят Аканджи, Бобб, Родри и Стоунз, под вопросом пока Холланд. Практически все перечисленные футболисты могли бы сыграть в старте, если были бы здоровы.

Ливерпуль

До недавних пор Ливерпуль претендовал сразу на четыре трофея, но сенсационный вылит из Кубка Англии от скромного Плимута – 0:1 в гостях, немного уменьшил аппетит клуба.

В последнем туре чемпионата, «мерсесайдцы» расписали боевую ничью с Астон Виллой в гостях – 2:2. Даже при потере очков Ливерпуль уверенно держится на вершине турнирной таблицы АПЛ, опережая второй Арсенал на целых 8 очков. Упустить титул при таких раскладах будет сложно, но пока возможно. Команда узнала своего соперника в 1/8 финала Лиги Чемпионов, придется сразиться с набравшим ходом ПСЖ, который выглядит сейчас очень опасно.

Смотреть игру Ливерпуля интересно, хотя подопечные Арне Слота далеко не безгрешны. Повреждения не позволят выйти на поле Бредли и Гомесу, под вопросом остается Гакпо.

Личные встречи

Конечно, у команд немалая история очных противостояний, матч первого круга завершился уверенной домашней победой Ливерпуля со счетом 2:0.

Прогноз на матч

Воскресный вечер точно стоит потратить на просмотр такого матча. Изначально фаворита в этой паре не было, но потом коэффициент на гостей стал постепенно снижаться.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Манчестер Сити – 4, Х – 3,01, победа Ливерпуля – 2,21. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч.

Держи свою линию! Выглядит авантюрно, но Мансити сейчас не в состоянии соперничать с топ-клубами, поэтому поставлю на чистую победу гостей.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
23 февраля 2025 -
18:30
Ливерпуль
Победа Ливерпуля 2.21 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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