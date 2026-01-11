Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Франции: победа Монако, 6 голов Страсбурга, Соболь – в резерве
Кубок Франции
Истр
10.01.2026 19:00 – FT 0 : 2
Лаваль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Франции
11 января 2026, 15:44 | Обновлено 11 января 2026, 15:52
82
0

Кубок Франции: победа Монако, 6 голов Страсбурга, Соболь – в резерве

10 января прошли первые восемь матчей 1/16 финала турнира

11 января 2026, 15:44 | Обновлено 11 января 2026, 15:52
82
0
Кубок Франции: победа Монако, 6 голов Страсбурга, Соболь – в резерве
Getty Images/Global Images Ukraine

10 января состоялись первые восемь матчей 1/16 финала Кубка Франции 2025/26.

Во всех играх этого игрового дня победу праздновали гости.

«Монако» уверенно одолел «Орлеан», забив три мяча (3:1).

«Страсбург» устроил настоящий разгром «Авраншу» – 6:0. Украинец Эдуард Соболь остался в запасе у гостей.

Матч команд Лиги 1 – «Анже» и «Тулуза» – завершился вничью 1:1. Серия пенальти выявила сильнейшего: победу одержала «Тулуза».

Кубок Франции. 1/16 финала, 10 января

  • «Анже» – «Тулуза» – 1:1 (5:6 по пен.)
  • «Бастия» – «Труа» – 0:2
  • «Монтерей» – «Амьен» – 2:4
  • «Орлеан» – «Монако» – 1:3
  • «Авранш» – «Страсбург» – 0:6
  • «Истр» – «Лаваль» – 0:2
  • «Ле-Пюи-ан-Веле» – «Реймс» – 0:0 (0:3 по пен.)
  • «О Лионне» – «Лорьян» – 1:3

«Анже» – «Тулуза» – 1:1 (5:6 по пен.)

«Орлеан» – «Монако» – 1:3

«Авранш» – «Страсбург» – 0:6

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Julien Maggiotti (Лаваль).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Треви Даго (Лаваль), асcист Уильям Бенар.
По теме:
Росеньор в Челси: минуя промежуточный этап
ОФИЦИАЛЬНО. Кто сменит Росеньора? Страсбург назначил нового тренера
Шевченко сыграет в благотворительном матче за команду Цирк Монако
Кубок Франции по футболу Труа Тулуза Бастия Анже Орлеан Монако Страсбург Лаваль Реймс Лорьян
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
Футбол | 11 января 2026, 08:08 1
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»

Тренер «Жироны» – об игре Владислава против «Осасуны»

Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Футбол | 11 января 2026, 16:12 3
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании

Поединок состоится 11 января в 21:00 по Киеву

Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Футбол | 11.01.2026, 07:16
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
«Не самый искусный форвард». Испанские журналисты оценили супергол Ваната
Футбол | 11.01.2026, 14:46
«Не самый искусный форвард». Испанские журналисты оценили супергол Ваната
«Не самый искусный форвард». Испанские журналисты оценили супергол Ваната
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Футбол | 11.01.2026, 10:30
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
10.01.2026, 11:20 16
Теннис
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00
Футбол
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
11.01.2026, 05:55 1
Футбол
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
10.01.2026, 20:24 9
Футбол
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
10.01.2026, 14:57
Футбол
На этот раз хейта не будет. Усик снова обратился к украинцам
На этот раз хейта не будет. Усик снова обратился к украинцам
10.01.2026, 02:22 1
Бокс
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
10.01.2026, 14:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем