Кубок Франции: победа Монако, 6 голов Страсбурга, Соболь – в резерве
10 января прошли первые восемь матчей 1/16 финала турнира
10 января состоялись первые восемь матчей 1/16 финала Кубка Франции 2025/26.
Во всех играх этого игрового дня победу праздновали гости.
«Монако» уверенно одолел «Орлеан», забив три мяча (3:1).
«Страсбург» устроил настоящий разгром «Авраншу» – 6:0. Украинец Эдуард Соболь остался в запасе у гостей.
Матч команд Лиги 1 – «Анже» и «Тулуза» – завершился вничью 1:1. Серия пенальти выявила сильнейшего: победу одержала «Тулуза».
Кубок Франции. 1/16 финала, 10 января
- «Анже» – «Тулуза» – 1:1 (5:6 по пен.)
- «Бастия» – «Труа» – 0:2
- «Монтерей» – «Амьен» – 2:4
- «Орлеан» – «Монако» – 1:3
- «Авранш» – «Страсбург» – 0:6
- «Истр» – «Лаваль» – 0:2
- «Ле-Пюи-ан-Веле» – «Реймс» – 0:0 (0:3 по пен.)
- «О Лионне» – «Лорьян» – 1:3
«Анже» – «Тулуза» – 1:1 (5:6 по пен.)
«Орлеан» – «Монако» – 1:3
«Авранш» – «Страсбург» – 0:6
